Homem é executado a tiros e tem orelha arrancada por criminosos em Rio Branco

Dejesus Souza de Farias, de 23 anos, foi morto a tiros e a golpes de faca e sua esposa, identificada como Maiara Farias Chaves, 32 anos, foi ferida com um tiro na noite desta sexta-feira, 19, em um apartamento situado Rua Flor de Maio, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Dejesus estava no apartamento juntamente com sua esposa e cinco crianças dormindo, quando cinco criminosos, membros de uma organização criminosa, invadiram o local e efetuaram vários tiros na direção de Dejesus, que estava na rede. Não satisfeitos, os criminosos ainda desferiram vários golpes de faca no peito da vítima, arrancaram a sua orelha esquerda e fugiram. Durante a ação dos membros da facção, a esposa de Dejesus, Maiara foi atingida com um projetil na cabeça.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Dejesus já se encontrava morto. Foi prestado os atendimentos a Maiara que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Dejesus foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e a Pessoa (DHPP).