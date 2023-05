Deracre e prefeitura iniciam recuperação de ramais em Mâncio Lima

Neste Dia Nacional e Mundial da Doação do Leite Materno, sexta-feira, 19, as mulheres doadoras de leite humano, foram homenageadas na Maternidade de Cruzeiro do Sul, tiveram direito serviços de cabeleireiro e maquiagem, receberam brindes e se confraternizaram em um café da manhã.

Em Cruzeiro atualmente 25 mulheres fazem doações, o que garante uma média de 15 a 17 litros de leite mensalmente consumidos por bebês da Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e do Mamãe Canguru. O produto salva a vida de bebês de mães, que, por vários motivos, não produzem o próprio leite, ou não, em quantidade suficiente.

O leite humano é fonte de nutrientes para as funções biológicas, considerado o melhor alimento para os bebês, por ter um papel importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas.

“Este mês as doações aumentaram e está sendo suficiente para atender a nossa demanda aqui da Maternidade e Hospital da Criança”, contou a coordenadora do banco de leite, médica, Marcia Soares de Paula.

Entre os objetivos do Dia Nacional de Doação do Leite Materno, estão o estímulo a doação do leite materno, promoção de debates sobre a importância do aleitamento materno e da doação do leite, e divulgação do banco de leite materno e sua importância.

A doadora Taila Albuquerque conta que a filha dela precisou do Banco de Leite da Maternidade e resolveu retribuiu. “Minha filha também precisou de leite, eu não tinha e o banco de leite foi importante. Então eu resolvi ajudar outros bebês que precisam”, disse.

Miquely Albuquerque, de 23 anos, que também é uma doadora, destaca que nos dias em que passou na maternidade, acompanhou as dificuldades para amamentar os bebês que algumas mães tinham e resolveu ajudar. “Eu tenho grande produção de leite suficiente para meu filho e para doação. Então estou ajudando bebês e as mães”, contou.

Doações

Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite materno, basta estar saudável, não estar tomando nenhum medicamento que interfira na amamentação. Em Cruzeiro do Sul, quem quiser doar pode procurar o banco de leite humano na Maternidade, na Avenida Lauro Muller.