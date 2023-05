Uninorte promove “Revisaço OAB” para Exame da Ordem dos Advogados do Brasil

No último sábado, 13 de maio, o Centro Universitário Uninorte promoveu a aula do “Revisaço OAB” para acadêmicos, em especial, dos períodos finais do curso de Direito que vão participar do 38º Exame de Ordem Unificado.

As provas estão programadas para acontecer no dia 9 de julho, a primeira fase (prova objetiva), e no dia 10 de setembro, a segunda fase (prova prático-profissional).

De acordo com o Pró-reitor Acadêmico da Uninorte, Juliano Raimundo Cavalcante, o projeto é de grande importância, pois com a revisão, os estudantes relembram o conteúdo que foi ensinado e aprendido ao longo do curso. Além de ser uma forma de passar segurança para fazer o Exame de Ordem.

“O Centro Universitário Uninorte é dotado de uma infraestrutura que permite ao acadêmico de Direito se preparar para o Exame da Ordem com tranquilidade: Biblioteca Física, Biblioteca Virtual, Sala de Júri Simulado, são apenas alguns exemplos. No entanto, o diferencial principal da Uninorte é o seu corpo docente”, ressalta.

Na aula inaugural, o Pró-reitor conta que foram revisados conteúdos de Direito Penal e Processo Penal, ambos ministrados por dois professores docentes egressos da Uninorte. Além delas, também foram revisados conteúdos das disciplinas de Direito Tributário e Direito Constitucional. Para o Pró-reitor, com esta aula foi possível destacar a qualidade do ensino jurídico da instituição.

“As aulas foram maravilhosas e isso pode ser constatado com o depoimento dos acadêmicos presentes. A expectativa é que a Uninorte se mantenha como a Instituição de Ensino Privado que mais aprova no Exame da Ordem. O Exame da Ordem nada mais é do que a constatação do ensino de qualidade que está sendo ofertado pelas Instituições”, destaca.

Segundo o coordenador do curso de Direito da Uninorte, Icaro Maia Chaim, as aulas do “Revisaço” estão sendo preparadas, pelos professores, após realizarem um levantamento dos principais conteúdos abordados nos últimos Exames de Ordem.

“A ideia surgiu com o objetivo de preparar ainda mais nossos alunos para o exame da ordem. As expectativas é que os alunos aproveitem a oportunidade e que os resultados reflitam na aprovação, [uma] vez que a Uninorte é a faculdade que mais aprova no exame de ordem”, complementa.

Para ele, é gratificante ver a empolgação dos alunos com esse projeto que a faculdade está desenvolvendo. Além disso, ele reforça que os próximos encontros ocorrerão nos dias 20 e 27 de maio, 3 e 24 de junho, e no dia 1 de julho.

Uma das acadêmicas que participaram do Revisaço OAB é a Beatriz. Acadêmica do nono período de Direito na Uninorte, Beatriz conta que a maior expectativa dela é conseguir passar no exame antes da conclusão do curso. Para ela, o projeto é uma ótima iniciativa.

“Um excelente projeto, já que visa auxiliar os alunos na preparação para o exame de ordem, bem como nos ajuda a revisar o que aprendemos durante o curso e poder realizar uma boa prova”, comenta.

Com toda essa preparação para um momento tão importante, Beatriz destaca a importância da Uninorte na sua trajetória. Segundo ela, os professores do curso foram inspirações e incentivadores para ela desejar prestar o exame.

“A Uninorte tem uma grande importância já que eu pude me inspirar através dos professores em desejar fazer o exame de ordem, pelo legado que a instituição leva consigo e por também incentivar os alunos a fazerem a prova através de cursos, palestras e agora com o Revisaço”, conclui.