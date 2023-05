Sexta-feira no Acre será quente e com chuvas pontuais que podem ser fortes

A deputada Estadual, Michelle Melo, esteve reunida na tarde da última quarta-feira dia, 17, na data alusiva ao Dia Internacional de Combate à LGBTIFOBIA, com diversas lideranças estaduais no intuito de dialogar sobre os avanços nas políticas em prol dos direitos humanos no Acre.

Na reunião estiveram presentes representantes do movimento LGBT, Ministério Público, entidades religiosas, Movimentos Indígenas, Grupo de Mulheres, Igualdade Racial, Redução de Danos, Pessoas em Situação de Rua, advogados entre outros.

O objetivo principal do encontro com a parlamentar foi a criação de um projeto de Lei que combata a discriminação e violência destinada às pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero.

O ativista, Germano Marino, do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT, que foi um dos articuladores do encontro, falou sobre a importância de avançarmos na discussão da pauta no Estado.

“Precisamos evoluir e criar estratégias de representatividade que de fato contribuam na prática com o desenvolvimento coletivo. As políticas públicas necessitam avançar, essa não é uma luta de hoje e sem dúvidas com toda a sua responsabilidade e ética a deputada Michelle Melo, também vai levantar a nossa bandeira e ser a voz de todas essas lutas dentro da Assembleia Legislativa”, detalhou.

A advogada e defensora dos direitos humanos, Katricia de Paula, declarou que a união dos movimentos e o apoio do poder público são fundamentais para a conquista dos direitos desse público.

“Hoje, estamos sendo recebidos por uma parlamentar de muito reconhecimento e atuação e isso sem dúvidas é fundamental para a conquista, seja na criação de leis que contemplem todo o Estado ou na criação de projetos que beneficiem todas essas minorias, tanto do movimento negro, indígena, LGBT ou qualquer outro que esteja à margem”, afirmou.

As lideranças e até representantes de organizações religiosas, foram unânimes em solicitar ações do parlamento acreano na defesa e no enfrentamento as desigualdades sociais, de raça, gênero e sexual. Michelle Melo destacou o seu comprometimento com todos os movimentos.

“Estou muito Feliz em poder ouvir cada um desses depoimentos. A minha missão é ser a porta-voz de cada um que busca acolhimento e criar políticas que possam combater qualquer tipo de ato de violação dos direitos humanos da população LGBTQIA+, indígenas, negros, mulheres, pessoas com deficiência,” disse.

Durante o encontro, foi solicitando aos representantes dos movimentos, uma agenda periódica de reuniões no intuito de fortalecer as pautas. “Esse encontro está marcando um início de vários outros que irão acontecer. Eu sou a porta-voz, mas eu preciso da experiência e sabedoria de cada líder presente aqui hoje, para construirmos juntos em coletivo. Esse encontro não vai fortalecer apenas esses movimentos, mas sim todo o Acre”, comentou a deputada.