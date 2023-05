Gladson não participará de agenda com Flávio Dino em Brasiléia

O governador Gladson Cameli não participará da agenda com o Ministro da Justiça, Flávio Dino, que ocorre na manhã desta sexta-feira, 19, no auditório do Senac, no município de Brasiléia. A informação foi confirmada pela assessoria e chefe do executivo, que não deu detalhes dos motivos, mas informou que a vice-governadora Mailza Assis o substituirá no evento.

O evento que Gladson faltará será o Seminário de Segurança Nas Fronteiras Brasileiras. Na oportunidade será apresentado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), com a entrega de viaturas e equipamentos destinados a fortalecer as ações da Segurança Pública no estado.