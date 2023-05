Edvaldo cobra valorização dos policiais que atuam na fronteira

O deputado Edvaldo Magalhães, do PCdoB, que participa do Seminário que debate a segurança nas áreas de fronteiras do Acre, com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta sexta-feira, 19, que a ação demonstra o interesse do governo federal e valorização do Estado, que em menos de 5 meses de gestão, já trouxe seu olhar para a região com a realização do evento.

Além disso, o parlamentar espera que alguma das pautas que serão discutidas durante o evento seja voltada para dar mais condições de trabalhos para as forças policiais locais, com investimento em equipamentos e tratamento mais humanizado para os trabalhadores.

“Também é preciso fazer com que as forças policiais de todos os níveis tenham uma estrutura para trabalhar, tanto do ponto de vista dos equipamentos, quanto do pessoal. Os profissionais recebem de forma diferenciada, até mesmo aqueles que trabalham na fronteira, com carga maior de trabalho. E eu espero que esse anúncio venha no sentido da valorização do profissional da área de segurança”, apontou.

Edvaldo também abordou sobre dar mais apoio para crianças e jovens, para que o número de pessoas desse grupo fique longe da criminalidade. E aposta no governo estadual para beneficiar até bolsas para que os estudantes continuem nas escolas.

“O Estado não pode continuar tratando o problema da segurança pública como era tratado na década passada. Se você não tiver uma ação social, de investimentos públicos, inclusive de persuasão das camadas de jovens para vir para atividades de cultura, por exemplo, na escola, como bolsas de permanência, não funciona. É preciso todo um investimento integrado para ser possível tirar esses jovens da criminalidade”, disse.