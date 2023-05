Diretor diz que governo Lula quer reduzir a zero o índice de desmatamento no país até 2030

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou na tarde dessa quinta-feira (18) que negocia junto ao BNDES e ao Ministério da Defesa o aporte de R$ 2 bilhões para ações de combate ao crime na Amazônia Legal.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa para apresentar alguns resultados da pasta, entre eles a desarticulação de mineradores em terra indígenas no bioma, por decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 709.

No evento, Dino disse que a pasta articula uma ação conjunta com o Ministério da Defesa, Polícia Federal e os governos dos nove estados da Amazônia Legal para o fortalecimento de ações de comando e controle no bioma, para a qual os recursos seriam utilizados.

“Acabei de chegar do Rio de Janeiro, onde fiz uma reunião com o presidente Aloísio Mercadante e toda equipe do BNDES. Apresentamos um plano comum do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, visando sobretudo ampliar a presença no território. […] O presidente Mercadante foi muito receptivo a essa tese”, disse Flávio Dino.

Segundo ele, pouco mais de R$ 1 bilhão viria do BNDES, por meio do Fundo Amazônia, e outros, cerca de R$ 700 milhões do Ministério da Defesa. “Nós estamos pretendendo o aporte de cerca de R$ 2 bilhões para ampliação dessa presença na Amazônia”, anunciou.

Segundo Flávio Dino, os recursos seriam utilizados para multiplicar bases fluviais e terrestres, comprar armamentos e ampliar ações de fiscalização com uso de helicópteros, drones e aeronaves. “Com isso nós conseguimos enfrentar esse novo patamar do crime na Amazônia, que não é o crime individual, é a criminalidade articulada com quadrilhas”.

Nesta sexta-feira, 19, Flávio Dino cumpre agenda na cidade de Brasiléia, no Acre, que faz fronteira com a Bolívia e o Peru. Conforme agenda oficial, a programação conta com a entrega de viaturas e equipamentos, além de seminários sobre enfrentamento aos crimes nas fronteiras.

Às 10h10, no horário local, o ministro vai conceder entrevista coletiva no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio (Senac), no bairro Eldorado, na cidade fronteiriça. Em seguida, está marcada uma cerimônia de apresentação do Pronasci 2, com entrega de viaturas e equipamentos para o governo do Acre.

Dino participa ainda, às 11h30, do Seminário com primeiro debate sobre “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro. E, pela parte da tarde, acontece o seminário com segundo debate com o tema: “O que dizem os Dados e as Pesquisas Sobre o Tráfico de Drogas Transfronteiriço nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro?”

Com informações do portal ambiental O Eco e do portal G1.