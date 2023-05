Acre apresenta maior aumento de gasolina e etanol na primeira quinzena de maio

O último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou que, no fechamento da primeira quinzena de maio, o litro da gasolina foi encontrado a R$ 6,26 na Região Norte, após aumento de 0,53% ante abril.

Já o etanol fechou o período a R$ 5,16, com acréscimo de 1,87%. O diesel comum foi encontrado a R$ 6,42, após recuo de 4,37%, e o S-10 a R$ 6,71, com redução de 2,17% ante o mês anterior.

O Acre apresentou o maior aumento para a gasolina e para o etanol, com variações de 12,99% e 3,20%, respectivamente. Com os preços médios de R$ 4,50 e R$ 6,09 em abril, os dois combustíveis fecharam a primeira quinzena de maio em R$ 5,08 e R$ 6,29, respectivamente.

Já o diesel e o diesel S10 tiveram redução de 4,80% e 3,85%, respectivamente, no Acre, passando dos preços médios de R$ 6,669 e R$ 6,969 em abril para R$ 6,34 e R$ 6,70 no fechamento da primeira semana de maio.

A Região Norte apresentou o maior preço médio do país para todos os combustíveis. Neste início de mês, Roraima registrou os preços mais altos para os dois tipos de diesel, enquanto o Pará comercializou o etanol mais caro, e o Amazonas, a gasolina com a média mais alta do País.

A gasolina, quando comparada ao etanol, foi considerada a opção mais vantajosa para abastecimento em toda a Região Norte, exceto no Amazonas. “O etanol é ecologicamente mais vantajoso para abastecimento por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, aponta Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis, levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, com grande confiabilidade, devido à quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.