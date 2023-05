Morte de acreano em Cobija teria sido por quase 500 kg de droga

Acatando um pedido do deputado estadual Emerson Jarude (MDB), um grupo de auxiliares de necropsia da Polícia Civil do Acre foi ouvido no plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (17), para tratar sobre o adicional de insalubridade da categoria.

A questão já havia sido levantada por Jarude na sessão de ontem. Ao todo a Polícia Civil tem 23 auxiliares de necropsia no quadro e desde dezembro do ano passado, após terem pareceres favoráveis da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda, eles deveriam estar recebendo o adicional, mas até agora não receberam.

Na tribuna, a auxiliar de necropsia, Hálica Kaialy, relatou todo o trabalho que a classe desenvolve e pediu que os parlamentares os ajudem cobrando que o Governo cumpra os pareceres.

“Já existe o parecer favorável da Polícia Civil, da PGE e da Sefaz desde dezembro do ano passado. Nosso adicional está na folha de pagamento parado desde o ano passado, tivemos reunião com vários setores que nos deram pelo menos três datas que não foram cumpridas e até agora nada. Nós estamos realizando atividades que nem nos compete, que nem se quer temos treinamento para exercermos e não estamos sendo reconhecidos por isso, pois reconhecimento não é apenas tapinhas nas costas, mas, sim, valorização dos servidores. Nós temos esse direito a esse adicional que deveria inclusive ser óbvio e estamos lutando para recebermos, Pedimos que vocês nos ajudem”.

Emerson Jarude reforçou o seu compromisso com a categoria, elogiou o trabalho que fazem e criticou a demora do Governo em realizar o pagamento. “É impressionante a lentidão do Governo em situações como esta. O pagamento já é direito desses trabalhadores, adquirido em pareceres favoráveis, que inclusive, dizem que deve ser pago retroativo, mas, infelizmente existe toda uma burocracia”, disse o deputado.

Jarude pediu ainda que a Casa Legislativa encaminhe um ofício ao Executivo para dar celeridade ao pagamento, solicitação esta que foi acatada pela Mesa Diretora.