Deltan, o que Deus quer dizer!

O pipoco nas redes sociais contra e a favor do ex-procurador-chefe da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é grande. Todos os ministros, inclusive, os indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro votaram para mandar Dallagnol para casa. Como diziam os antigos: É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. O apoio que Dallagnol recebeu de alguns políticos foi por conveniência política. Uma boa bandeira de luta para enfrentar o governo dos esquerdistas, petistas, comunistas e abortistas juramentados. Um tipo de herói as avessa, como o Coringa.

Na verdade, Deltan foi caçado e cassado não apenas porque pediu aposentadoria antecipada do MPF onde responderia por erros graves cometidos na Lava Jato, mas pelo conjunto da obra. Dallagnol e o seu parceiro, o ex-juiz e senador Sérgio Moro, ambos do Podemos, não se preocuparam em combater a corrupção no Brasil, mas destruir quem estivesse pela frente para chegar aonde chegaram: justiceiros e protagonista do novo Brasil que se levantaria da lama diante do mundo. Óh Glória! (humana!!)

Se a Lava Jato tivesse trabalhado “dentro das quatro linhas da constituição” (parafraseando Jair Bolsonaro e o coronel Cid), talvez o presidente Lula e toda a canalhada envolvida em corrupção estivessem na cadeia. Mas, não, Moro e Dallagnol descobriram não sei onde que foram enviados pelo Deus de Israel como profetas e juízes que poderiam fazer o mal que fizesse que sairiam impunes. Em sua defesa messiânica, Deltan imitou Paulo, o Apóstolo de Cristo, quando, antes de morrer disse: “Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé”. É que Pedro, Apóstolo também afirmou, mas Dallagnol não viu: “Com Deus não se brinca, tudo que o homem semear isso também ceifará”. Talvez seja isso o que Deus quer dizer.

“Anima-te por teres de suportar as injustiças; a verdadeira desgraça consiste em cometê-las. (Pitágoras)

. O secretário Alysson Bestene não está brincando de ser pré-candidato a prefeito de Rio Branco.

. Quem achar que ele poderá ser removido do jogo de qualquer maneira está cometendo um sério erro de estratégia.

. O ex-prefeito Marcus Alexandre deverá procurar outro roçado para plantar, o do governo já tem gente.

. O senador Petecão, Flaviano Melo, Edvaldo Magalhães e demais aliados de Alexandre vão ter que encontrar espaço em outra seara.

. Se o prefeito Bocalom tapar os buracos dessa cidade, ele se tornará bastante competitivo novamente.

. Só repetindo:

. Na frente dos deputados, os vereadores de Rio Branco são uns favelados.

. “Para quem não sabe, o Edvaldo Magalhães é carne e unha com o ministro da Justiça, Flávio Dino”.

. Sério, Macunaíma!?

. “Só estô tu”, os dois são cristãos comunistas”!

. E o Moisés Diniz, o Cacique?

. “É só cristão e Gladson”!

. E o Gladson, por onde anda Macunaíma?!

. “Trabalhando e muito, tá vendo não, é cego”?!

. Calma, rapaz!

. “É que não gosto de injustiça…”

. Pelo visto você está andando muito na Coordenação Política!

. “Bom, sempre vou lá visitar meu amigo Alysson”!

. Hummm…tá explicado!

. Bom dia!