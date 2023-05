Após críticas, Raimundo Neném defende auxílios de R$ 4 mil aos vereadores: “é legal”

O governo do Estado do Acre, por meio do gabinete da vice-governadora Mailza, realiza nesta quinta-feira, 18, a Caminhada “Juntos pelo Acre no Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, com concentração às 15h, em frente ao Palácio Rio Branco.

O percurso passa pelo Segundo Distrito e retorna ao Palácio, onde será lançado o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, bem como apresentações culturais com o Palhaço Microbinho e apresentação da Banda da Polícia Militar do Acre.

O evento também conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público Estadual, Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares, Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, Educandário Santa Margarida, Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Conselho Estadual de Direitos de Crianças e Adolescentes, Corpo de Bombeiros Militar do Acre e secretarias.

“Além do poder público ter que cumprir seu papel, a sociedade também tem uma contribuição fundamental nessa missão. Essa caminhada é o símbolo da união que precisamos garantir para o bem-estar e segurança das crianças e dos adolescentes”, explicou Mailza.