Vereadores aumentam salário de Mazinho para mais de R$ 22 mil

Em março de 2023, o volume de vendas no comércio varejista cresceu 0,9 em comparação ao resultado de fevereiro, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada na manhã desta quarta-feira (17) pelo IBGE. Esse aumento reafirma resultados positivos anteriores e é levemente maior que a média nacional no período (0,08%).

O varejo ampliado, que inclui o comércio de peças e acessórios de veículos -entre outros produtos – teve resultado bem melhor: 5% de crescimento em relação ao mês anterior.

No acumulado de doze meses, o Acre se destaca entre os que mais avançaram com 20% de crescimento. No País, o aumento foi de 0,8% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral foi de 1,5% no trimestre encerrado em março. Frente a março de 2022, o comércio varejista avançou 3,2%, acumulando alta de 1,2% nos últimos doze meses e, também, de 2,4% no ano.

O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de Veículos, motos, partes e peças, material de construção e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas em março de 2023 mostrou aumento de 3,6% nas vendas frente ao mês imediatamente anterior na série livre de influências sazonais, após aumento de 2,0% em fevereiro de 2023. Com isso, a evolução do índice de média móvel trimestral para o varejo ampliado depois do avanço de 1,2% no trimestre encerrado em fevereiro de 2023, avançou em 2,1% no trimestre encerrado em março de 2023.

Em março, quatro das oito atividades do comércio varejista tiveram taxas negativas: tecidos, vestuário e calçados (-4,5%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,2%), livros, jornais, revistas e papelaria (-0,6%) e Combustíveis e lubrificantes (-0,1%). Por outro lado, três tiveram crescimento: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (7,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,7%) e Móveis e eletrodomésticos (0,3%). A atividade de Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo ficou estável (0,0%). Já no comércio varejista ampliado, material de construção variou 0,2%, enquanto Veículos e motos, partes e peças cresceu 3,7%.