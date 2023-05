Eduardo defende regularização fundiária de polos estaduais

FOTO: ASSECOM

Nascido no Parque Ambiental Chico Mendes no dia 22 de janeiro, o filhotinho de anta chamado Antunes, que passou por um período de adaptação junto da mãe, Flor, sob observação de veterinários, biólogos e tratadores do parque, virou atração no último final de semana entre os visitantes que puderam ver de perto o animalzinho pela primeira vez.

O pai do filhote, chamado de Bruno, e o irmão mais velho, Bruno Júnior, também nasceram no parque. Agora, Antunes se tornou o queridinho, disputado por vídeos e fotografias com crianças e adultos. Mesmo tendo nascido saudável, Antunes passou o primeiro mês de vida sendo adaptado para garantir melhor desenvolvimento.

O encarregado do parque, Raimundo Nonato, disse que toda vez que nasce algum animal é motivo de admiração por todos os frequentadores do local. “O novo filhote é lindo, bem malhadinho. Então, as pessoas se admiram e acham interessante.” A anta é o maior mamífero do Brasil e o segundo maior da América do Sul, podendo viver até 35 anos e chegando a pesar até 300 quilos.

Joseline Guimarães, gerente do parque ambiental, disse que uma enquete foi realizada na internet para a escolha do nome do “bebê anta”. O nome escolhido foi Antunes.

Com informações da Prefeitura de Rio Branco