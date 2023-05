Dnit diz que morte de jovem por causa de buraco foi fatalidade e pede reparo em BR

É de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a BR-307, conhecida como ‘Variante’, local onde a estudante de enfermagem Emeli Correia, de 23 anos, sofreu um acidente devido a um buraco e morreu nessa terça-feira,16, em Cruzeiro do Sul.

O Superintendente do Dnit no Acre, Carlos Moraes, classificou o caso como uma fatalidade e disse que vai pedir prioridade para reparos no trecho. “A empresa estava com a usina de asfalto com problema, mas deve retomar a usinar hoje (17), e vamos pedir para eles priorizarem a Variante”, citou.

Com relação aos buracos na via federal, ele disse que como a questão deverá ser judicializada, só poderá falar sobre o acidente nos Autos. “Como certamente a família poderá ingressar com processo judicial, por respeito à vítima e à possível judicialização, vamos nos manifestar somente nos autos”, concluiu.

A fiscalização do tráfego na BR-307 é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que vai algumas vezes ao ano à Cruzeiro do Sul. A PRF, segundo a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, foi avisada do acidente por telefone.

“O condutor da motocicleta nos relatou que trafegava na Estrada da Variante, sentido Cruzeiro do Sul/Rodrigues Alves, e após a entrada do Ramal da Praia Grande, ele não visualizou um buraco no meio da pista e ao passar pelo mesmo o pneu traseiro do veículo estourou e o condutor perdeu o controle da motocicleta causando a queda de ambos os ocupantes”, disse o capitão Belo da PM de Cruzeiro do Sul, citando que a perícia não foi realizada devido o veículo não mais estar no local de origem.

O trecho da Variante começa na sequência da BR-364, logo após a Rotatória do município de Rodrigues Alves e segue até a Ponte da União, na chegada de Cruzeiro do Sul, com um total de 11 quilômetros. Emeli, que morava em Rodrigues Alves e cursava Enfermagem na Universidade Federal do Acre em Cruzeiro, fazia o percurso diariamente. No dia do acidente, estava com o namorado Luis, em uma motocicleta. Ele contou à Polícia Militar que, devido a um buraco, o pneu da moto estourou e ele e Emeli caíram. A jovem perdeu muito sangue na cabeça ainda no local do acidente.