Anistia já para partidos e candidatos!

A Câmara Federal aprovou nas comissões e deverá confirmar em plenário a PEC que anistia todos os partidos e candidatos com problemas nas cotas e prestações de contas com a Justiça Eleitoral. Bolsonaristas, petistas, comunistas esquerdistas e direitistas juramentados, como diria o prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, estão unidos, amasiados e mancornados no mesmo propósito: uma anistia ampla, geral e irrestrita! Segundo a Globo e seus comentaristas é uma imoralidade.

Mas, o que os moralistas não contam é que muitos candidatos eleitos, diplomados e empossados tiveram suas prestações de contas tecnicamente aprovadas de acordo com a lei. Não importa se um partido ou candidato praticou corrupção, ou quebrou as regras, o que vale na realidade é que a sua prestação de contas esteja impecável, inclusive, com louvor.

Porém, cá entre nós, como é que um deputado estadual se elege com cinco mil, seis mil ou até mais votos gastando menos de R$ 200 mil. (É muita cara de pau, diria o João Plenário). E um candidato a deputado federal? Eleito com um absurdo de votos gastando menos de R$ 1 milhão ou R$ 1,5 milhão? Deixaria o deputado Justo Veríssimo corado de vergonha.

É que o trem funciona mais ou menos assim: não importa o quanto um candidato seja corrupto, ele só não pode cometer um deslize na prestação de contas. E a culpa nem é da Justiça Eleitoral, que se esmera para fazer o melhor, mas do sistema político-eleitoral hipócrita que temos. Aprovar a PEC não desmoraliza a Justiça Eleitoral, como dizem alguns; o que realmente degrada são os que enganam a Colenda Corte com suas prestações de contas mentirosas e fajutas. Anistia Já!

“Querido diário, o mundo não gira, ele capota”. (Meme da ex-presidenta Dilma Rousseff ao saber da cassação do deputado federal Deltan Dallagnol)

. Alysson Bestene, Marcus Alexandre, Tião Bocalom…quem mais pretende disputar a eleição para a prefeitura ano que vem?

. Alguma mulher se habilita?

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) manifestou interesse no nome do Alysson Bestene.

. Sérgio Petecão e Flaviano Melo vão com Marcus Alexandre para onde ele for.

. E o ex-deputado Genilson Leite, vai para onde?

. O prefeito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes (PSDB), precisa melhorar muito se quiser concorrer à reeleição e vencer.

. A deputada Maria Antônia está no quinto mandato e não no quarto, como disse na COLUNA de ontem.

. Em conversa com ela, revelou que o seu maior sonho é ver o Vale do Acre produzindo riqueza para seus habitantes.

. E que o setor público faça sua parte!

. Praça do amor, lago do amor, feira do amor, passeata do amor… é muito amor!

. O ex-deputado Antônio Pedro disputa a prefeitura de Xapuri pelo Republicanos; conversa com o deputado Roberto Duarte já foi tabulada.

. O prefeito Bira é o último dos moicanos do PT no Vale do Acre; os demais deixaram o partido a ver navios como os portugueses fizeram com Napoleão quando a família Real veio para o Brasil escoltada pelos navios ingleses.

. O senador Petecão e o governador Gladson Cameli ainda tem muito o que conversar.

. O presidente Lula tinha toda razão quando criticava a política do Paulo Guedes e a política de preços da Petrobrás.

. A gasolina, diesel e gás baixaram de preço com a medida do governo e as ações da petroleira subiram na bolsa; agora explique isso Macunaíma?!

. Bom dia!