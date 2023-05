Sine do Acre tem 28 vagas de emprego nesta terça-feira em Rio Branco

Em sessão realizada nessa segunda-feira, 15, no Fórum Criminal de Rio Branco, o conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou o réu Jeferson Dias da Silva, 39 anos, por ameaças e feminicídio tentado. Ele é acusado de ameaçar sua ex-mulher e em seguida tentar enganá-la e afogá-la em um esgoto, no bairro da Conquista.

A Juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos fixou a pena de 6 anos e dois meses de reclusão em regime fechado. Como o acusado está na condição de foragido, teve sua prisão preventiva decretada.

Consoante a denúncia do Ministério Público, por volta de 3h30 do dia 21 de janeiro de 2019, Jeferson Dias estava sob efeito de bebidas quando foi até à casa da ex-mulher, Maria Luciene Moura de Oliveira, na Rua Itapuã 591, no bairro da Conquista, onde após ameaçá-la juntamente a filha de 9 anos, tentou matar a mesma.

Por sorte esta conseguiu e livrar e correr para o meio da rua. Perseguida e alcançada, a vítima foi arrastada para um esgoto próximo, onde o acusado começou a afogá-la nas águas sujas e fétidas.

Mais uma vez Maria Lucilene conseguiu escapar e correr para casa, quando a polícia chegou e prendeu o infrator em flagrante. Após ficar preso por alguns meses, Jeferson foi beneficiado pelo regime semiaberto e aproveitou para fugir para o Estado do Mato Grosso. Condenado pelo Tribunal do Júri, diante de sua ausência, teve sua prisão decretada pela Juíza Luana Campos, para a manutenção da ordem pública.