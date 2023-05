Sine: Acre recebe mais R$50,6 mil para fomento ao emprego

Imagem: Reprodução/Rede Sociais

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), abriu uma investigação para apurar denúncias de danos ambientais supostamente cometidos pela empresa IPÊ Loteamentos, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico da última sexta-feira, 12.

Conforme o documento assinado pelo promotor Alekine Lopes dos Santos, chegou ao órgão documentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, noticiando a ocorrência de danos ambientais em razão de queimada de 3,195 hectares de vegetação em terreno urbano localizado à Rua 26 de junho, de propriedade da empresa IPÊ Loteamentos.

A promotoria ressaltou que a demanda requer mais elementos comprobatórios para posterior minuta de ação cabível (civil/criminal) em face do proprietário do lote, pela queima de vegetação sem a devida autorização. Em razão disso, decidiu abrir um procedimento preparatório – que antecede o inquérito civil.

Ao fim do despacho, o MP revelou que deverá aguardar a resposta do Núcleo de Apoio Técnico em relação ao pedido do cálculo do valor do dano ambiental causado ao erário público.