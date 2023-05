Serviços crescem mais de 12% no Acre confirmando recuperação

O volume de serviços avançou substancialmente em março de 2023 no Acre, crescendo 12,7% em comparação ao mês anterior. Esse percentual só perde para o resultado do Estado do Piauí, onde os serviços cresceram 15,3% naquele mês.

Além disso, a participação do Acre no total de serviços gerados no país foi de 0,08%, resultado melhor que o de ao menos três Estados em março – sobretudo, em comparação a março de 2022 serviços aumentaram 17,9% no Acre, consolidando avanço pós-pandemia.

No País, em março de 2023, o volume de serviços no avançou 0,9% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Ou seja: o volume de serviços do Acre é pelo menos 13 vezes superior à média nacional, o que mostra que o setor passa por um momento expressivo no Estado.

Ainda ao nível nacional, o setor ficou 12,4% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,3% abaixo de dezembro de 2022, o auge da série histórica. Na série sem ajuste sazonal, frente a março de 2022, o volume de serviços avançou 6,3%, sua 25ª taxa positiva consecutiva. O acumulado do ano foi de 5,8% e o acumulado em 12 meses passou de 7,8% em fevereiro de 2023 para 7,4% em março, menor resultado desde setembro de 2021 (6,8%).

A expansão de 0,9% do volume de serviços em março de 2023, na série com ajuste sazonal, foi acompanhada por três das cinco atividades investigadas, com destaque para o setor de transportes (3,6%) e o de serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%). O primeiro acumulou ganho de 7,0% em fevereiro e março de 2023 enquanto o segundo recuperou parte da perda de 3,4% acumulada nos dois primeiros meses do ano.