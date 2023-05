Eles estão lá, nas redes sociais! Com seus ternos, gravatas, sapatos lustrosos, elegantes, sempre sorridentes tentando salvar o mundo e a nós mesmos do que não sabemos. Não precisamos saber. Para quê saber? Para estragar tudo? Eles são heróis, os nossos velhos heróis. Não têm defeitos, fraquezas. Se mentem é para o nosso bem, sempre. Têm milhões do povo para cuidar do povo porque o povo não sabe cuidar de si. Eles, nossos heróis, sabem exatamente o que precisamos na medida exata. Nem mais, nem menos.

Todos eles possuem uma característica comum a todos os heróis: usam máscaras para não serem reconhecidos. Possuem uma identidade secreta nunca revelada nas redes sociais. Como a do Batman, Homem Aranha, Homem de Ferro… o que fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Porém, os fins justificam os meios. O importante é nos salvar, salvar o Brasil do Brasil que eles mesmos criaram para nós. Um paradoxo.

A propósito disso, quando criança, nos anos 60/70, quando imperava os filmes de bang-bang, na saga americana da conquista do Oeste, com heróis matando índios, mexicanos e facínoras, era comum nas brincadeiras ninguém querer ser o bandido, sempre o herói porque eles não morriam e ainda ficavam com a garota que haviam salvado. Tudo mudou após ler “Poema em Linha Reta”, (Fernando Pessoa). Talvez nossos heróis da política devessem ler. É só uma dica, que ninguém se ofenda porque existem bons políticos, esses, heróis de verdade.

“Quando uma bola de bilhar se choca com outra, a segunda deve mover-se”. (David Hume)

. O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) promete fazer uma verdadeira operação de guerra contra os buracos que povoam várias ruas da cidade.

. O que é a política?

. A deputada federal Jéssica Sales (MDB) esteve entre as melhores parlamentares do Acre na legislatura passada.

. A falta de legenda do partido a deixou de fora com mais de 20 mil votos.

. Faz falta!

. Porém, seu sonho não acabou; deseja ser candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul; suas chances são reais.

. É um risco!

. Mas, eleição sempre será um risco.

. Não existe, no Vale do Acre, uma política mais perseguida do que a ex-prefeita Leila Galvão; o tempo revela tudo.

. Já dizia Jean-Paul Sartre:

. Só podemos dizer quem foi uma pessoa depois que ela morrer porque a existência precede a essência.

. Em contrapartida, o cristianismo diz que não, que a essência do homem vem antes da existência.

. Pois é, é muito coisa para a cabeça do Macunaíma.

. Tem gente ruim, viu!

. C’est la vie!

. Sexta-feira, em Brasiléia, o ministro Flávio Dino fará seu show em grande estilo sobre segurança nas fronteiras.

. O deputado federal Coronel Ulisses (União Brasil) pretende inquiri-lo; é seu papel; não se pode dar refresco quando a violência se alastra que nem praga.

. Leitura do mês do Clube do Livro Prateleira:

. “Terra Caída” (José Potyguara), a ser debatido e comentado no dia 27, sábado, 17h, no Casarão.

. “Tudo que não é literatura me aborrece”. (Franz Kafka)

. Macunaíma resolveu escrever sua primeira peça de teatro:

. Jesus, Judas e a política!

. Tá bom!

. Bom dia!