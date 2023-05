Museu da Borracha é fechado para reforma e será reaberto em junho

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) realiza, entre os dias 17 e 31 deste mês, uma pesquisa de satisfação que tem como público-alvo empresários do setor industrial do estado. O objetivo da instituição é ouvir a opinião e coletar sugestões para melhorar sua atuação em defesa dos interesses da indústria.

A pesquisa on-line é composta por apenas 11 perguntas e pode ser acessada pelo link https://ncv.microsoft.com/kFXbzdwAGA. Segundo o presidente da FIEAC, José Adriano, é essencial que os empresários contribuam com o levantamento. “É com essa percepção dos nossos empresários do setor industrial que poderemos atuar de forma mais assertiva em ações integradas de representação política e prestação de serviços, visando criar um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável do Acre”, pontua.

O levantamento inclui, por exemplo, perguntas sobre o grau de relacionamento do empresário com a FIEAC, quais frentes de atuação a instituição poderia melhorar, principais canais de comunicação utilizados pelo público-alvo, espaço para críticas e sugestões, entre outras questões. Se você é empresário da indústria, clique no link https://ncv.microsoft.com/kFXbzdwAGA e responda a pesquisa.

Assessoria FIEAC