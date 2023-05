Acre já recebeu mais de 70 mil declarações do Imposto de Renda

A assessoria do governo do estado divulgou na manhã desta terça-feira, 16, a programação da agenda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Acre

Dino vai à Brasileia, onde participa de seminários e faz a entrega de viaturas e equipamentos ao governo do Acre. Um dos seminários que será realizado vai discutir umas das principais ações para o enfrentamento à violência no estado, que é o fortalecimento do combate ao crime nas fronteiras acreanas.

Outro evento incluído na agenda ministro no Alto Acre é a apresentação do Programa Nacional de Segurança com Cidadania – Pronasci II, que retorna com o Governo Lula.

Veja abaixo a programação da visita do ministro Flávio Dino ao Acre.

Data: 19/05

Local: Auditório do Senac – Rua João Jovino de Oliveira, 443, bairro Eldorado – Brasileia/AC

10h10 – Coletiva de Imprensa

10h30 – Cerimônia de Apresentação do Pronasci II, com entrega de viaturas e equipamentos para o governo do Acre.

11h30 – Seminário com primeiro debate sobre “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro”

14h – Seminário com segundo debate “O que dizem os Dados e as Pesquisas Sobre o Tráfico de Drogas Transfronteiriço nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro?”

15h30 – Encerramento.