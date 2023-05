Acre é o 3° no ranking com maior incidência de internações por acidente no trânsito do Norte

O Acre está em terceiro lugar como um dos estados da região norte com a maior incidência de internações em decorrência dos acidentes no trânsito, com números que superam os registrados no período pré-pandemia, segundo estudo realizado pelo Super App Gringo, em parceria com o Centro de Liderança Pública (CLP).

Os dados são apresentados no “Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios 2023”, e servem de reforço para a campanha Maio Amarelo, uma iniciativa organizada por diferentes entidades para conscientização para redução de sinistros de trânsito.

As informações da parte acreana, revelam que os casos foram de 110,1, em 2020, para 136,5, em 2023. Ficando atrás apenas de Tocantins, que passou de 148,33 para 154,97 e Rondônia, que foi de 130,9 para 162,52.

Os dados sobre internações causadas por acidentes a cada 100 mil habitantes compõem o índice de morbidade no trânsito, que considera as informações atualizadas do DataSUS até o ano passado. Esse índice vai compor a edição dos rankings de competitividade dos Estados e dos Municípios que serão divulgados neste ano.

Já os indicadores de mortalidade, que contabiliza os mortos por acidentes a cada 100 mil habitantes os dados do estudo são do Ranking de Competitividade 2022 e colocam Rio Branco, como uma das capitais com menor índice, com 15,9 casos. Acima está Belém (PA) com 6,0 mortes, seguida por Macapá (AP) com 11,6 e Manaus (AM) com 12,6.

Em relação aos estados, o ranking considera Amapá melhor posicionado com 8,01 mortes a cada 100 mil habitantes. Na sequência vem o Amazonas, registrando 9,4 mortes, Acre com 12,8, Pará com 17,8, Roraima com 20,2, Rondônia com 22,9 e Tocantins com 30,8.

Sobre o ranking 2023

Com objetivo de alavancar iniciativas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, o CLP e a Gringo realizaram um diagnóstico aprofundado da situação do país a partir de dois indicadores dos Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios: mortalidade e morbidade nos transportes.

A iniciativa pretende chamar atenção da sociedade, para a importância do tema trânsito, além de estimular a participação do setor público e privado no debate. “Desta maneira, contribuímos para o Movimento Maio Amarelo, que tem como meta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo”, afirma o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros.

O estudo analisa os indicadores de mortalidade e morbidade nos transportes dos 27 estados da federação e dos 415 municípios do país com mais de 80 mil habitantes. Os dois indicadores compõem o Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios, no pilar de Segurança, com base no DataSUS.

A Gringo e o CLT

O Gringo foi fundado por Rodrigo Colmonero, Juliano Dutra e Caique Carvalho em 2019 com o propósito de simplificar a vida dos mais de 75 milhões de motoristas brasileiros. Por meio do Super App, que possui aproximadamente 10 milhões de clientes, os motoristas encontram um jeito simples, seguro e personalizado de monitorar e realizar serviços relacionados a seus documentos e veículos, além de contratação de seguro e obtenção de empréstimo.

Já o CLP (Centro de Liderança Pública), é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Há 15 anos, defende um Estado Democrático de Direito eficiente no uso de seus recursos e constituído sobre princípios republicanos.