Sem auxílio do INSS, homem acamado perde tudo na alagação e clama por ajuda no Acre

Após quase dois anos sofrendo com um problema grave na coluna, o aposentado Sérgio Alves conseguiu um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, teve um derrame cerebral recentemente e ficou acamado, passando a se locomover numa cadeira. Para completar, a previdência social suspendeu seu benefício, deixando a situação do homem caótica.

Como a chegada da alagação à sua casa, no bairro Taquari, em Rio Branco, a família perdeu tudo. Vivendo de aluguel social e dinheiro da Bolsa Família da esposa, Sérgio precisa de medicamentos, fraldas geriátricas e comida para sobreviver. Ele foi tomado pelo desespero e chorou muito ao pedir ajuda aos seus ex-colegas de trabalho e à população.

Atualmente reside numa humilde residência da Rua do Passeio, n.º 735, no bairro do Taquari, com a esposa Idelzuíte. Ele vem passando dificuldades desde que o INSS suspendeu seu benefício. Ele procurou a imprensa para mostrar sua real situação. Sem poder andar e sentar, depende de uma cadeira de rodas. Sem qualquer ajuda do poder público, optou por apelar e pedir ajuda.

Durante a entrevista, foi tomado pelo desespero, quando pediu ajuda aos seus ex-colegas das empresas nas quais trabalhou por longos anos. “Espero que vocês me ajudem, não vou aguentar essa situação por muito tempo”, apelou aos prantos. “Preciso de fraldas, material de higiene pessoal”, disse. Quem quiser ajudar Sérgio, basta ir até a casa na Rua do Passeio, 735, no bairro Taquari, ou ligar no (68) 99257-1949, falar com a Idelzuíte, sua esposa.