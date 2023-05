Reunião em Cruzeiro do Sul debate segurança pública

Representantes dos poderes Legislativo Judiciário, Executivo, do Ministério Público, Defensoria Pública e da sociedade, se reuniram nesta segunda-feira, 15, em Cruzeiro do Sul, na sede da Associação Comercial, para tratar da segurança pública no município.

O encontro, proposto pela mesa diretora da Assembleia Legislativa, tem como pano de fundo a crescente onda de roubos, assaltos e furtos em Cruzeiro do Sul, principalmente na área comercial. “O que vemos é que os casos crescem na área comercial mas também nas residências do nosso município, até com invasões nas casas. E quando a Polícia Militar é acionada, a ligação é atendida em Rio Branco”, citou o vice-presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Assem Cameli. Ele destacou que além de viciados em drogas e

moradores de rua, há faccionados atuando em assaltos que estão sempre armados. “Vamos aproveitar que estão aqui deputados e juízes e tratar se deixar esses ladrões um pouco de tempo mais presos”, pontuou o empresário.

O prefeito Zequinha Lima disse que, com relação aos moradores de rua e dependentes químicos, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, está fazendo a parte dela. “No ano passado, levamos 26 moradores de rua e dependentes para Centros de Recuperação e 13 não voltaram para o mundo do crime. Este ano já levamos mais 22″, contou ele.

O encontro contou com a presença do deputado federal Eduardo Veloso, do presidente da Assembleia Legislativa deputado estadual Luís Gonzaga, secretário da Aleac Nicolau Junior e deputados Clodoaldo Rodrigues, Maria Antônia e Antônia Sales. ” Nosso papel no parlamento é ouvir a voz das ruas e da sociedade e cobrar as ações que resultem em mais segurança para a população. Aqui reunimos todos que podem, juntos, melhorar a segurança pública em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Juruá”, destacou Gonzaga.

O deputado estadual Nicolau disse que o encontro entre os poderes é importante na resolução do problema que os deputados estaduais, têm juntos, R$ 48 milhões por ano em emendas, que podem ser usadas, para fortalecer as casas de recuperação de dependentes químicos. Mas cita que os roubos e furtos também são cometidos por criminosos ligados a grupos de tráfico, o que requer uma ação em parceria com o governo federal. “O ministro da Justiça, Flávio Dino estará na sexta-feira no Acre e temos que pedir auxílio do governo federal com o Exército, com estrutura. Nós estamos na fronteira e precisamos da ação efetiva do Exército no combate aos crimes em Cruzeiro do Sul”, ressaltou ele.

Clodoaldo Rodrigues, que já havia procurado o comando da Polícia Militar para tratar do assunto, cobrou a volta da Central 190 da Polícia Militar, para o município. “É inadmissível uma situação como esta. Cada município deve ser atendida pela PM local, que conhece a cidade, para chegar rapidamente nos locais das chamadas”, apontou.

Executivo

Representando o governador Gladson Cameli no evento, o diretor-geral de Polícia Civil, delegado Henrique Maciel, anunciou que a região, onde há seis delegados, contará com mais um, bem como aumento no efetivo da Polícia Civil. “Teremos mais um delegado e novos agentes da PC”, afirmou.