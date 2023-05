Prefeitura de Cruzeiro do Sul assina convênio com a ECOPS para contatar mais de 100 aprovados no Processo Seletivo

O município de Marechal Thaumaturgo,no alto Rio Jurua, sediou nesta sexta-feira,12,a 3ª edição do encontro da Comissão Intergestora Regional (CIR) da saúde da região do Juruá e Tarauacá/ Envira,com objetivo de pactuar as melhorias e avanços da regional. O encontro dos gestores municipais de saúde contou com a presença da governadora em exercício, Mailza Assis,e do secretário estadual de Saúde,Pedro Pascoal.

Na pauta do evento, o fluxograma de saúde da Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, o Sistema de Regulação Hospitalar, itinerante indígena, cronograma de capacitações, além da distribuição de insumos ao laboratório de Marechal Thaumaturgo e os indicadores de saúde da região.

O secretário municipal de Saúde do município, Maricelson Barreto Firmino, juntamente com o prefeito Valdélio Furtado, os anfitriões do evento, destacaram a satisfação da reunião ser realizada, pela primeira vez, em um município de difícil acesso do Acre.

” Agradecemos todo o esforço da plenária da CIR para participação na reunião, porque é o momento de discussão das melhorias que a Saúde do Juruá precisa”,pontuou Valdélio.

“Ficamos honrados em receber as equipes no nosso município. A CIR tem melhorado a vida da nossa população”,concluiu gestor da Saúde de Marechal Thaumaturgo, Maricelson Firmino.