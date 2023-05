Idoso que “sumiu” do PS de Rio Branco continua desaparecido, segundo a família

Na edição do Diário Eletrônico desta segunda-feira, 15, o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) resolveu abrir uma investigação para apurar supostas irregularidades no âmbito do Núcleo de Educação no município de Porto Acre.

Segundo o documento assinado pela promotora Myrna Teixeira Mendoza, chegou ao conhecimento do órgão denúncias de possíveis irregularidades no Núcleo de Educação do Estado, localizado no município de Porto Acre/AC, consistente em desvios de combustíveis e omissão na apuração de responsabilidade.

Com isso, o MP resolveu abrir um procedimento preparatório – que antecede o inquérito civil – no intuito de apurar os fatos narrados. “Com o fim de promover diligências investigatórias visando apurar os fatos noticiados”, diz trecho do despacho.

A promotoria também expediu ofício à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE requisitando informações quanto ao andamento do Processo Preliminar SEI n.º0014.005654.00410/2022-07.