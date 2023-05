Gonzaga parabeniza Alan por PL que aumenta validade dos laudos de pessoas com deficiência

No mês passado, o ambulante Antônio da Silveira, 42 anos, foi atropelado por uma moto enquanto caminhava na Avenida Getúlio Vargas. O resultado do acidente foi diversas fraturas em várias partes do corpo. Para complicar ainda mais a situação, Antônio teve infecção, ficou internado mais de um mês e precisou fazer 4 cirurgias no período de 25 dias.

Beneficiário do aluguel social, Antônio mora com a esposa, grávida de 8 meses, e com outros cinco filhos pequenos na região do Calafate. Impossibilitado de trabalhar, a situação da família tem ficado ainda mais complicada, já que a única fonte de renda é o Bolsa Família, o que é insuficiente para alimentar a todos. Antônio é conhecido por quem frequenta o centro da cidade, já que costuma vender seus produtos na Praça da Revolução.

“Eu sou trabalhador, as pessoas me conhecem e sabem que trabalho com reciclagem e sou ambulante. A gente está vivendo porque às vezes ganha um sacolão de algum irmão da igreja”, diz Antônio.

As cirurgias impedem o ambulante de se locomover dentro de casa e também de trabalhar e tentar conseguir uma renda extra para casa. Antônio faz um apelo pela doação ou até um empréstimo de uma cadeira de rodas, já que deve ficar pelo menos mais seis meses sem conseguir andar.

“Eu vou vender alho e outros produtos na rua, meu filho vai me levar na hora de ir para aula e eu vou ficar vendendo para ajudar em casa. Além disso, eu preciso me mexer dentro de casa, pois minha mulher vai ter bebê em pouco tempo. Queria ajuda com uma cadeira de rodas, nem que seja emprestada”, apela.

Quem quiser ajudar Antônio de alguma forma, o contato é (68) 99921-4819.