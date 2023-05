Em parceria com a Ufac e o Coren-AC, Centro Universitário Uninorte promove Semana da Enfermagem

Com o tema “Uma Força para a Saúde Brasileira”, a Semana da Enfermagem 2023 realizada pelo curso da Uninorte em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren/AC), acontece entre os dias 12 e 19 de maio. O evento conta com uma programação variada, que vai desde palestras até apresentação de trabalhos científicos.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem da Uninorte, Midiã Barbosa Figueiredo, a expectativa para o evento é boa, já que a programação não é exclusiva para acadêmicos. A coordenadora frisa que o evento teve as inscrições abertas, também, aos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além disso, a participação na semana acadêmica é gratuita.

“O evento é importante por tratar-se de atividades específicas da Enfermagem, cuja finalidade no meio acadêmico é ampliar os conhecimentos teórico-práticos, destacar a importância da profissão para a sociedade e o sistema de saúde, além de proporcionar a integração entre os profissionais da rede, docentes e acadêmicos. Também aproveita-se a semana de enfermagem para discutir e apresentar novas tecnologias desenvolvidas mediante estudos científicos”, destaca sobre a importância do evento.

A abertura do evento ocorreu na última sexta-feira (12), com a “Sessão Solene de Abertura”, a partir das 18h30, no auditório do Bloco “E” do Centro Universitário Uninorte. Já o segundo dia do evento é nesta terça-feira (16) e tem como programação o “Podcast com o Conselheiro Federal Adailton Cruz”, com transmissão no canal do Youtube da Uninorte.

O terceiro dia do evento, na próxima quarta-feira (17), conta com a palestra sobre “Práticas Avançadas de Enfermagem”, no Auditório do Coren-AC, a partir das 8h30 e segue até às 12h. Já no período da tarde acontece a “Apresentação de Produção Científica dos Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Uninorte”, às 18h, no hall do primeiro andar do Bloco “E”.

O quarto (e penúltimo) dia do evento está marcado para a próxima quinta-feira (18), e tem como programação na Ufac, no período da manhã, a apresentação do Hino da Enfermagem, realizada pela banda do Exército Brasileiro, a partir das 8h. Logo em seguida, às 8h30, acontece a “Mesa-redonda: enfermagem em seus diversos campos de atuação”.

Já no período da tarde, entre 14h e 17h, ocorrem as oficinas nos auditórios da Ufac. A oficina “Screening do Pé Diabético” será ministrada pela professora doutora Ionar Cilene de Oliveira Cosson, no auditório Pedro Martinello. Já a oficina “Violência Contra a Mulher: uma abordagem da Equipe Multiprofissional de Saúde” será ministrada pela professora doutora Jaçamar Aldenora dos Santos e professora doutora mestre Kizzy Montini Ramos no auditório Manuel Alves Ribeiro Neto.

A terceira oficina que está na programação do evento tem como tema as “Precauções e Isolamentos nos Cenários de Atenção à Saúde” e será ministrada pelo professor doutor André Ricardo Maia da Costa Filho, no auditório Auton Peres de Farias. A quarta, e última, oficina tem como tema a “Atuação da photobiomodulação no Pós-Covid 19” e será ministrada pela professora doutora Marta Adelino da Silva Faria, no auditório Tadeu Melo da Silva.

Além das oficinas, a programação do penúltimo dia de evento conta ainda com a “Roda de Conversa sobre Saúde Mental” com a mestre e especialistas: Maria de Lourdes Rocha, Socorro Mota e Tereza Canizo. A mediação é por conta da professora mestre Ruth Lima. A atividade também será realizada no auditório do Bloco “E” do Centro Universitário Uninorte, às 18h.

O quinto e último dia do evento ocorre na próxima sexta-feira (19), e tem como parte da programação oficinas pelo período da manhã, entre 8h e 12h, também nos auditórios da Ufac. A oficina com o tema “Laserterapia para o tratamento de feridas” será ministrada pela professora doutora Larissa Vanessa Machado Viana, no auditório Tadeu Melo da Silva.

Já a oficina “O enfermeiro(a) & acupuntura clínica: desafios e pespectivas” será ministrada pelo professor doutor Kleyton Góes Passos, no auditório Auton Peres de Farias. A terceira oficina que está na programação do evento, tem como tema a “Preparação para o ingresso de enfermeiros nas forças armadas” e será ministrada pela Major Suzana Santos de Lima, no auditório Manuel Alves Ribeiro Neto. Já a oficina “Atuação do enfermeiro na estética” será ministrada pelo pós-graduando em Ciências da Saúde, Rosicley Souza da Silva, no auditório Pedro Martinello.

No período da tarde, acontece a “Apresentação das Ligas Acadêmicas da Universidade Federal do Acre (Ufac) e da Atlética da Enfermagem Uninorte”, a partir das 17h, no hall do auditório do Bloco “E”. Além disso, o último dia do evento conta também com a “Sessão Solene de Encerramento da Semana de Enfermagem”, a partir das 18h30, também no auditório do Bloco “E” do Centro Universitário Uninorte.