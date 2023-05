Diocese de Cruzeiro do Sul lança programação do Novenário de Nossa Senhora da Glória

A Diocese de Cruzeiro do Sul lançou nesta segunda-feira, 15,a programação do Novenário de Nossa Senhora da Glória, que este ano tem o tema “Uma jovem chamada Maria”. A maior festa religiosa do Acre, que vai de 5 a 15 de agosto, terá novidades como uma caminhada da juventude, festival de canção, e intérprete de libras em toda a programação.

Na abertura do Novenário, em 5 de agosto, as 16 horas, haverá a caminhada da rotatória de Rodrigues Alves, pela Estrada da Variante, até Cruzeiro do Sul, onde haverá em seguida, a Missa da juventude na Catedral Nossa Senhora da Glória. No mesmo dia será realizada em Portugal a Jornada da juventude com a presença do Papa Francisco.

A Procissão de Nossa Senhora da Glória, o ponto alto do Novenário, no dia 15,terá o mesmo percurso do ano passado e para o evento são esperadas mais de 40 mil pessoas. O show que será realizado em seguida, ainda não foi definido.

Em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Diocese incluiu na programação, o 1.º Festival Canção da Glória com canções autorais. Os primeiros colocados receberão R$ 1 mil, R$ 700 e R$ 500.

Os valores e a estrutura que os parceiros, como o governo do Estado, prefeitura de Cruzeiro do Sul e Sebrae, vão disponibilizar para o Novenário, ainda serão divulgados.

O bispo Dom Flávio Giovenale, disse que o Novenário é um marco religioso, cultural e econômico do Acre.” Temos a dimensão religiosa, regional, a econômica, com o turismo religioso e vamos disponibilizar a Marca do Novenário para a Iniciativa privada fazer camisas e outros itens. Tem o aspecto social com parceria com a OAB e os jornalistas, a inclusão com o uso das Libras e ecumenismo, porque pessoas de todas as religiões poderão participar”, cita o bispo Dom Flávio.