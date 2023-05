Festa do dia das mães da prefeitura de Cruzeiro do Sul terá bolo de 50 metros

A prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara para este domingo,14, uma festa para o Dia das Mães com um bolo de 50 metros,sorteio de prêmios e shows.O evento será realizado em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória a partir das 15 horas e a estrutura já está montada no local.

Uma via lateral da Praça Orleir Cameli será fechada,onde o bolo será servido para as mães que forem ao local. “A data já faz parte do calendário cultural do município, mas será realizada pela primeira vez na nossa gestão depois de dois anos da pandemia de Covid 19.Faço questão de homenagear as mães do nosso município porque mãe sempre merece nossa dedicação e amor”,destacou Zequinha.

A primeira Dama do município, Lurdinha Lima, que coordena a realização do evento, convida as mães para a festa.”Venham e tragam suas mães para comer esse bolo conosco neste domingo tão especial”,chama ela.