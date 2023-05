Secretário diz que Cidade do Povo passa por momento de “tranquilidade” e anuncia batalhão

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, coronel José Américo Gaia, disse ontem (10) em entrevista a um programa do governo na internet, que a secretaria pretende implantar um Batalhão Comunitário da Polícia Militar na Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Desde 2015, secretários de segurança do Acre vem anunciando a medida como novidade, mas quando a ação saiu do papel em 2020, foi descontinuada.

Dessa vez, o projeto que visa reforçar o policiamento num dos bairros mais perigosos do Acre, onde moram cerca de 17 mil pessoas, já está sob responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas do Acre – SEOP para a construção do espaço físico: “esse Batalhão Comunitário da Cidade do Povo tem uma diferença porque há uma interação maior com a comunidade”, disse o coronel.

Na mesma entrevista, José Américo disse que agora a Cidade do Povo passa por um período de intensividade na presença policial tanto preventivamente quanto ostensivamente. “Essa presença maciça tem trazido grande tranquilidade para quem mora no local”, finalizou.

TENTATIVAS ANTERIORES

Em janeiro de 2015, em pleno aumento das atividades das facções criminosas do Acre, o então secretário de segurança do estado, Emylson Farias, anunciou as ações da polícia comunitária com a promessa de promover a aproximação entre a polícia e os moradores da Cidade do Povo.

Em janeiro de 2020, a Secretaria de Segurança Pública anunciou uma base integrada de polícia comunitária na Cidade do Povo. O Coronel Ricardo Brandão, que na época era o secretário-adjunto da segurança, disse que inicialmente a base seria composta por policiais militares e civis, mas que em alguns meses bombeiros e policiais penais também seriam lotados na unidade. “A ideia é ter uma guarnição do sistema de segurança pública à disposição da população que reside naquela área”, disse Ricardo Brandão. Apenas um mês depois do anúncio, em fevereiro, uma equipe do G1 visitou a “base” e constatou que o local sequer presença fixa da Polícia Militar. Não aconteceu como o planejado, mas mesmo assim o Coronel Ricardo Brandão é agora o secretário de Planejamento do Governo,

Há exatamente um ano, em maio de 2023, governo e Prefeitura de Rio Branco anunciaram que pretendiam, em parceria, implantar Base de Polícia Comunitária na Cidade do Povo.