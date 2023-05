Quinta maior entre as capitais, inflação de Rio Branco sobe 0,10%

Rio Branco registrou a quinta maior inflação em abril entre as capitais, com alta de 0,64% contra 0,54% sobre o resultado de março, segundo a pesquisa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) divulgada nesta sexta-feira (12) pelo IBGE.

Assim, a inflação é 0,10 pontos percentuais mais alta em abril na praça rio-branquense.

Sobretudo, uma das elevadas do País: a inflação na capital do Acre está perdendo apenas para a de Campo Grande (0,89%), Goiânia (0,77%), Rio de Janeiro (0,86%) e São Paulo, com 0,67%.

Além disso, a inflação tem acumulado de 2,88% em 2023 e de 3,88% em doze meses.

No País, em abril, a inflação foi de 0,61%, ficando 0,10 ponto percentual abaixo da taxa de 0,71% registrada em março. No ano, o IPCA acumula alta de 2,72% e, nos últimos 12 meses, de 4,18%, abaixo dos 4,65% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril de 2022 a variação havia sido de 1,06%.

Saúde e cuidados pessoais (1,49%) tiveram a maior contribuição, com (0,12 p.p.) veio dos produtos farmacêuticos (3,55%), após a autorização do reajuste de até 5,60% no preço dos medicamentos, a partir de 31 de março. O item plano de saúde (1,20%) incorporou as frações mensais dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023. Além disso, os itens de higiene pessoal tiveram desaceleração de 0,76% em março para 0,56% no IPCA de abril, influenciados, principalmente, pelos perfumes (-1,09%).

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de março a 28 de abril de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 1º de março a 29 de março de 2023 (base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos, independentemente da fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.