Manoel Machado diz que histórias sobre suas gafes são fake news

A jovem Rayane da Costa Brilhante, de 20 anos, acusada de matar, em maio de 2022, a jovem Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18 anos, foi absolvida após passar por avaliação de insanidade mental.

Conforme a decisão do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar Alesson Braz, a acusada deve cumprir medida de segurança em hospital de custódia e passar por tratamento psiquiátrico. O resultado foi acatado em decorrência do parecer do Ministério Público do Acre (MPAC) e da defesa.

Rayane teve a prisão preventiva decretada no mesmo mês que ocorreu o crime, mas alegou em depoimento que teve um surto psicótico e que não se recorda do ocorrido. A barbárie aconteceu em um buffet na avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, em Rio Branco. A vítima foi atingida com uma facada letal à altura do peito e não resistiu ao ferimento mesmo recebendo assistência.

De acordo com testemunhas, a motivação teria sido uma crise de ciúmes do ex-namorado, Davi Ribeiro Bessa, de 25 anos, que também ficou ferido no episódio com outra amiga dele, Laísa Ingrid Ribeiro da Silva, de 22 anos.

Segundo o laudo, a acusada foi considerada inimputável, com a incapacidade de entender o ato que praticava. Sua defesa ainda pede que ela seja transferida para o Estado de Mato Grosso do Sul para cumprir a decisão, mas o processo deverá ainda passar por análise de um juiz de execução penal.