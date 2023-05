Mulher desmaia em UPA e pacientes denunciam falta de médico

As lavouras foram sofreram, mas as colheitas estão concluídas ou avançadas no Acre após as cheias dos rios. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informa em sua última projeção da produção agrícola do País que a safra de arroz não sofreu solução de continuidade ou prejuízos significativos com as cheias ocorridas entre março e abril no Acre. “A colheita se encontra finalizada e, apesar da ocorrência de enchentes nas áreas de lavouras, não houve prejuízos significativos”, diz a Conab.

Já a colheita da primeira safra do milho, que iniciou em janeiro e encerrou em abril, sofreu com o excesso de água no solo e houve atraso na colheita. Passadas as intempéries do clima, a cultura se encontra com 100% das áreas colhidas, com produtividade média de 2.895 quilos por hectare.

A soja também sofreu com as chuvas, mas a colheita avançou bem: “A cultura se encontra em 98% de áreas colhidas. Devido ao alto volume pluviométrico no início da safra, houve atraso no plantio em algumas áreas e, consequentemente, o período de colheita foi estendido”, informa a Conab.