Mâncio Lima faz Chamada para comprar alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar

A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, cumpre agenda no Vale do Juruá até o dia 16. Ela já esteve com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visitou o Hospital do Juruá e outros órgãos públicos. Na agenda desta quarta, 10, entrega na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Apae, uma caminhonete e aporte financeiro.

Em Marechal Thaumaturgo, a governadora vai assinar Ordem de Serviço para a construção de uma quadra no valor de R$ 800 mil. Já para Cruzeiro do Sul conseguiu a liberação de R$ 5 milhões para executar projeto do prefeito Zequinha Lima, de recuperação da Avenida Copacabana.

Todas as ações estão relacionadas ao antigo mandato de Senadora de Mailza, por meio de emendas para os municípios.

Sem respostas

No início da manhã, a governadora em exercício deu entrevista na TV e Rádio Juruá e disse ao jornalista Alexandre Gomes, que diariamente pede sabedoria a Deus para saber ocupar seu papel de vice-governadora de Cameli. “Peço sabedoria para saber meu papel, meu lugar. Que eu saiba me comportar e que consiga contribuir e jamais atrapalhar”, citou.

Ao responder perguntas dos telespectadores do programa ao vivo, a governadora demonstrou desconhecimento em relação às ações do governo. Ela deixou algumas perguntas sem resposta sobre a saúde e recuperação de ramais.

Não havia nenhum oftalmologista atendendo na rede pública do Vale do Juruá, o que ela demonstrou não saber. Ao ser questionada sobre a possibilidade de um oftalmologista atender no Hospital do Juruá, disse que vai repassar a demanda para a secretaria de Saúde.

“Posso levar a questão para o secretário de saúde para saber se há previsão de oftalmologista. Não posso responder, mas vou procurar saber “, disse ela, que também deixou lacuna sobre a motivação da demora de liberação de viagens do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Sobre o trabalho do governo nos ramais da região, Mailza também não teve respostas sobre o início do serviço, previsão de quilômetros a serem recuperados e tipo de trabalho que será executado. “Existe uma programação e quem pode falar melhor sobre isso é o secretário de Agricultura e o pessoal do Deracre”, disse ela.