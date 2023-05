Gemil é oficializado como chefe do Núcleo de Emendas Federais

Coordenador para a região Norte do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, o deputado coronel Ulysses (UB/AC) tomou parte nesta quarta-feira(10), da sessão solene pelos 75 anos de implantação do Estado de Israel. Realizado no plenário da Câmara dos Deputados, o evento contou com diversos membros do corpo diplomático creditado junto ao Governo Brasileiro, membros da comunidade judaica de todo o país, federações judaicas e diversos parlamentares que se revezaram na tribuna exaltando o Estado de Israel e sua história. “Israel merece todo nosso apreço, respeito e consideração por seu desenvolvimento e laços tradicionais que mantém com o Brasil”, destacou o deputado.

Desde as sucessivas diásporas ao longo de sua história (distanciamento forçado dos hebreus de sua terra natal-Israel), os judeus ficaram dispersos em várias localidades do mundo, mas sempre determinados em implantar seu país. Com sua independência proclamada em 14 de maio pela ONU (Organizações das Nações Unidas), com o empenho decisivo do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel teve seus territórios invadidos menos de 24 horas após sua declaração de soberania pelos exércitos regulares de 5 países vizinhos. Com muita determinação, o novo país conseguiu reverter a situação militar. “Israel tem todo um passado de lutas e tradição de defesa do espaço conquistado pelo seu povo”, reconheceu o parlamentar acreano.

Visita

Em uma declaração informal ao lado do deputado coronel Ulysses, o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, agradeceu aos deputados a deferência pela sessão solene em comemoração à independência de Israel, como também exortou a unificação, amor e amizade a toda comunidade judaica existente no Acre. O diplomata também adiantou que pretende visitar o Estado brevemente. Por seu lado, o deputado coronel Ulysses reforçou o convite ao embaixador Zonshine para que, numa visita à Assembleia Legislativa acreana. “Venha prestigiar a implantação do Grupo Parlamentar de Israel no Estado”.