Em 2022, mercado de trabalho e Auxílio Brasil permitem recuperação dos rendimentos

Neste mês de maio, uma delegação da escola estadual Santa Maria II, que fica localizada no Ramal da Castanheira, na região da AC-40, participou de uma competição na cidade de Puerto Maldonado, com parte das comemorações dos 50 anos do Colégio Dos de Mayo em Puerto Maldonado,

A equipe da escola foi campeã da competição internacional. No entanto, apesar do título e do importante intercâmbio para os estudantes, o diretor da escola reclama da falta de apoio do governo na área do esporte, considerado também importante no processo educacional, para as escolas “menores”. Apesar de ter sido campeã, a escola não tem uma quadra de esportes e os treinos acontecem na quadra do Sest/Senat que empresta o espaço.

A delegação de 19 pessoas, incluindo estudantes, professores e a direção da escola passou 14 horas na estrada até chegar ao destino e mesmo a escola tendo enviado ofício à Secretaria de Educação, a unidade de ensino não foi atendida. “A falta de apoio parece ser só para as escolas menores. Sempre é dada prioridade às escolas maiores como os Colégios Militares, o Colégio Acreano, que recebem apoio para participar de competições. Esse sempre foi o comportamento da Secretaria de Educação. A gente não pediu dinheiro, só queríamos um dos dois ônibus que a SEE tem que tem capacidade para levar a nossa delegação. Se não podia financiar, bastava nos ceder um ônibus”, afirma Aníbal Chávez, diretor da escola.

A viagem só foi possível porque professores e funcionários da escola tiraram dinheiro do próprio bolso para custear as despesas, além de moradores da região que ajudaram “adotando” um aluno com o pagamento da viagem.

“A viagem da nossa delegação acreana foi uma mostra que o Estado não incentiva, nem apoia atividades ou eventos desta natureza. Esperamos que as autoridades ou representantes da Educação e do Esporte tenham maior participação na organização deste tipo de atividade, assim como o incentivo ao desenvolvimento de atividades esportivas e culturais. Participar de um evento cultural e esportivo permite abrir as mentes dos nossos alunos”, destaca o diretor da escola.

O ac24horas aguarda um posicionamento da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte sobre a reclamação do gestor e como funciona as parcerias para o apoio às escolas que participam de competições esportivas e sobre a falta de uma quadra de esportes para que os estudantes possam realizar a prática de atividades físicas.