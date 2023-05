Com câncer, ex-secretário de Bocalom faz feijoada beneficente

As tarifas aéreas subiram quase 10% nos dois primeiros meses de 2023 no Acre -9,4% para ser mais exato, na comparação entre janeiro de fevereiro deste ano, segundo os dados mais atuais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os preços exorbitantes, no entanto, são apenas parte do drama vivido pelos passageiros no Acre. Há muita reclamação em relação ao horário de voos, por exemplo, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Nas madrugadas úmidas o aeroporto de Cruzeiro do Sul é coberto por uma densa serração, o que impede os pousos e os aviões, por segurança, em geral, retornam a Rio Branco após algumas tentativas de cumprir a rota.

Recentemente, um encontro de alto nível foi realizado envolvendo diferentes autoridades e empresas visando melhorar o atendimento aéreo no Acre. O encontro ocorreu em Cruzeiro do Sul visando uma solução para problemas com a malha aérea, alto preço das passagens, horários inconvenientes e cancelamento de voos.

Apenas uma empresa opera voos para Cruzeiro do Sul, em dias alternados e no período noturno. Além disso, o alto custo da passagem, cujo voo dura menos de 1 hora, é outro problema. Sobretudo, há muita desconfiança do trabalho da Anac.

Soluções como mais empresas atuando no Acre -empresas regionais que ofereçam preços menores -, aparelhagem do aeroporto de Cruzeiro do Sul para permitir voos por aproximação e a possibilidade de voos internacionais na região foram apresentadas naquele encontro.

O debate continua e os preços das passagens, ao que se depreende dos dados da Anac, seguem aumentando.