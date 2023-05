Centro Universitário Uninorte abre processo seletivo para cursos nas modalidades à distância e presencial

Quem está buscando ser inserido no ensino superior, pode se inscrever nos vestibulares do Centro Universitário Uninorte. São dois processos seletivos: um geral, que engloba todos os cursos; e um específico voltado para o curso de Medicina.

Com previsão para início das turmas na primeira semana de agosto, as inscrições para os Vestibulares Uninorte devem ser realizadas através site https://www.uninorteac.edu.br/ ou pelo WhatsApp (68) 99989-1022.

As inscrições para o Processo Seletivo Geral tiveram início no último dia 5 de maio e se estendem até o dia 28 de julho de 2023. Já as inscrições para o Vestibular de Medicina iniciam no dia 15 de maio e seguem, também, até o dia 28 de julho.

Segundo a supervisora do Setor de Relacionamento com o Mercado (SRM), Maria Luisa Fernandes de Souza, serão quatro processos de seleção para o Vestibular de Medicina.

“Serão quatro processos de vestibular, nota Enem e para portador de diploma e transferência”, explica.

Já para quem não tem interesse em cursar Medicina e busca outras carreiras, o Vestibular Geral da Uninorte oferece os mais variados cursos de graduação, nas modalidades semipresencial, à distância e presencial.

Os cursos de graduação que compõem o processo seletivo para o próximo semestre são: Direito, Psicologia, Administração, Engenharia Civil, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Educação Física, Administração, Curso Superior de Tecnologia (CST) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, CST em Gestão Comercial, CST em Gestão Financeira, CST em Gestão Pública, CST em Logística, CST em Marketing, CST em Processos Gerenciais, CST em Recursos Humanos, CST em Rede de Computadores, Estética e Cosmética, Pedagogia e Nutrição.

Para a supervisora do SRM, o objetivo do Vestibular Geral e do Processo Seletivo de Medicina é contribuir para o desenvolvimento e o crescimento da sociedade.

“As expectativas são as melhores possíveis. Proporcionar uma educação de qualidade contribuindo para o crescimento das pessoas e o desenvolvimento da sociedade, em um Campus com infraestrutura e corpo docente de destaque, é o que os acadêmicos podem esperar da Uninorte”, complementa Maria Luisa.