Após boato de estupro, creche municipal é evacuada e funcionário é ameaçado por facção

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foto, não ficou na retaguarda, com a declaração do governador Gladson Cameli de que seu candidato à PMRB é o secretário Alysson Bestene. Bocalom disse ontem ao BLOG que não acredita que, o PP lhe negue legenda, e que vai lutar dentro do partido para que isso não ocorra. “Com as obras que vou executar nos ramais, com a construção de mil e uma casas num só dia, entre outras ações, vou chegar com a popularidade em alta na eleição, o que não dará motivo para a direção nacional não liberar a minha candidatura a mais um mandato”, revelou ontem um otimista Bocalom. Deixou claro que não tem Plano B, para ser candidato por outro partido.

ACABOU A VALENTIA

O ex-deputado federal Daniel Silveira, militante da seita bolsonarista, aquele que prometeu surrar os ministros do STF, e até invadir o STF, e que teve a sua pena indultada pelo ex-presidente Bolsonaro, teve o benefício anulado pelo STF. E agora terá de cumprir pena. Acabou a valentia. Todos que trombaram com o STF e a democracia estão sendo punidos um por um.

CONVERSA DE MATUSALÉM

Há décadas que assisto declarações de governantes e empresários acreanos e peruanos, prometendo um comércio intenso do Acre com o Peru. Por isso, fico com o pé atrás com essa alegria do empresariado acreano e do presidente da APEX, Jorge Viana.

DERRUBAR O VETO

Não se trata de ser contra ou a favor do governo, mas os deputados darão uma mostra que estão ao lado da ciência, a favor da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de normas educacionais sobre a gravidez precoce, se derrubarem o veto da governadora em exercício, Mailza Gomes, ao projeto aprovado na ALEAC que coloca a educação sexual no currículo das escolas estaduais.

VERDADEIRO ATRASO

Não se encontra outra denominação para este veto que não seja o do atraso no campo educacional. Só falta obrigar as adolescentes a usarem burca e serem proibidas de irem às escolas, como no Afeganistão.

FOI NA MARRA

Só depois das publicações na mídia nacional foi que o CRM-Acre resolveu abrir procedimento sobre o deboche de médicos sobre a ministra Marina Silva ter contraído o Covid. Nem voto na Marina, não concordo com grande parte de suas ideias, mas se trata da defesa do humanismo na Medicina.

MAL DO PT

O PT não tem conseguido emplacar projetos como o contra a privatização da Eletrobrás (que seria um atraso), porque segue a velha cartilha: ganha com aliados e governa nos principais cargos com os seus filiados. Os aliados ficam com o baixo clero dos cargos. Está sendo assim no plano federal com o governo Lula, e foi assim quando o PT governou o Acre.

NÃO TEM LUZ

Este problema levantado pelo deputado Tadeu Hassem (Republicanos) de demissões em massa no canteiro de obras do Anel Viário de Brasiléia, não tem solução política. As empresas que tocam várias obras no estado, ficaram proibidas pelo STJ, na operação Ptolomeu, de atuar no Acre, enquanto perdurar o inquérito que apura supostos desvios de recursos públicos. Não tem luz no fim do túnel.

UM ERRO NÃO JUSTIFICA OUTRO

O fato de nos governos petistas terem sido criados cargos de confiança por decreto e não em votação legislativa, não justifica que o atual governo do Gladson cometa o mesmo erro. Foi uma aberração no governo do PT e do atual. E que a justiça, enfim, corrigiu.

NOME FAVORITO

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB), com forte base eleitoral em Tarauacá, vê a candidatura do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, como favorita na disputa da prefeitura, no próximo ano. Para Jenilson, Damasceno foi um bom prefeito.

O JV AGORA É POP

Depois da derrota para o governo, o ex-senador Jorge Viana (PT) ainda não veio ao Acre para falar sobre política. Na APEX, o JV agora é pop.

NÃO DEVE NADA

“O Marcus Alexandre se sacrificou disputando o governo, se sacrificou não sendo candidato a deputado estadual, então, não deve nada ao PT, para que seja obrigado a disputar a prefeitura pelo partido”. Comentário ouvido ontem de um aliado do Marcus.

BRUTA SACANAGEM

O leitor desculpe o termo chulo do título da nota, mas é o mínimo que se pode falar do tombamento criminoso da sede do Rio Branco Futebol Clube, no governo do PT. E não fizeram um benefício, está lá jogada. O clube não recebe nada do poder público para disputar os campeonatos e ainda lhe tiram um bem que poderia gerar renda. O Juventus está com todo seu patrimônio gerando renda. Por isso é meritória essa luta do deputado Afonso Fernandes (PL) para reverter o tombamento.

PELAS VIAS LEGAIS

O governo deve enviar agora para a ALEAC um projeto criando os cargos de confiança que queria através de decreto, matéria que foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. Muito simples. O governo tem base majoritária.

COLOCANDO ORDEM

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem conduzido com autoridade e não deixando os depoimentos na Comissão de Segurança no Senado, descambar para a baixaria. Sua atuação foi, inclusive, elogiada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

DESMONTADO TODOS

Falando no ministro Flávio Dino, ele tem desmontado todos os bolsonaristas que travaram debates com ele. Domina bem a oratória, é ferino nas respostas, quando questionado pelos adversários.

FRASE MARCANTE

“Para fazer inimigos, fale; para fazer amigos, ouça”. Ditado norte-americano