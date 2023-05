Quanto mais cabras, mais cabritos!

A chegada do verão depois do rigoroso inverno que alagou vários bairros na capital reacendeu a discussão política sobre as eleições municipais do ano que vem. Ao menos cinco candidatos já entraram nas raias da disputa: O prefeito Tião Bocalom e Alysson Bestene, ambos do PROGRESSISTA, Marcus Alexandre (sem partido), a ex-deputada federal Mara Rocha (MDB), o ex-deputado estadual Genilson Leite (PSB) e o deputado Emerson Jarude (MDB).

Bocalom é o prefeito e terá que decidir com Alysson Bestene (que recebeu apoio do governador Gladson Cameli) quem será mesmo o candidato do partido, já que ambos são do PP. Talvez tenha que forçadamente migrar para outro partido, já que o diretório municipal é todo Alysson. O ex-petista Marcus Alexandre poderá disputar pelo MDB ou PSD. Por conta disso, Jarude enfrenta uma briga com a cúpula que quer Marcus Alexandre e não ele.

Mara Rocha tem permanecido calada, mas aliados seus a querem como candidata. Parcela significativa do eleitorado bolsonarista em Rio Branco está com ela. No MDB, Mara não tem mais espaço. Poderá migrar para o PL ou União Brasil. Genilson Leite continua na arena política. Seu problema não é partido. É a ausência de aliados.

O certo é que com tantas cabras e cabritos, quem construir as melhores alianças pode vencer. Lembrando que Bocalom é o prefeito e sai na frente. Quanto mais candidato, melhor para ele. Porém, a máquina não é tudo. Eleições passadas já provaram a tese de quem sempre que está no poder leva a melhor.

. O cinzento e colorido/A ditadura e o oprimido/ O prometido e não cumprido/ E o programa do partido…tudo vira bosta (Letra Moacyr Franco/ interpretação Rita Lee)

. Pipoca e chocolate estão proibidos de ser digeridos durante as sessões, especialmente na base do governo.

. Motivo:

. Indigestão política!

. A líder do governo, deputada Michelle Melo (PDT), precisa colocar sua assessoria da liderança para funcionar na conexão com o Planejamento, Articulação Política e Gabinete Civil para não deixar seus liderados sem chão.

. Aliás, fazendo papel de bobos!

. Aliados do governo devem arcar com o desgaste do ônus, mas também do bônus político quando as medidas votadas são populares.

. Senador Sérgio Petecão (PSD) dando show a parte na comissão do Senado que debateu com o senador e Ministro Flávio Dino.

. Diga-se de passagem (é clichê, tudo bem), mas saiu-se muito bem.

. É bom lembrar que Flávio Dino, como o diz o deputado federal evangélico, Marcos Feliciano, Flávio Dino não é qualquer um pé rapado.

. Deplorável os comentários de médicos acerca da acreana Marina Silva, internada com Covid-19 em São Paulo.

. Bilhete achado em um campo de concentração nazista:

. “Prezado Professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim tenho minhas suspeitas sobre a Educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas”.

. Para reflexão em dias de escuridade!

. Que renasça o iluminismo!

. Luz sobre a nova Idade Média do século XXIII!!

. Tecnologia não é evolução!

. Guerra Rússia-Ucrânia; Israel-Palestina, EUA-China e a violência no Brasil, que fabrica aviões de ponta.

. Bom dia!