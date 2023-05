Longo vai pressionar presidente da Ageac contra monopólio de ônibus

Foi empossada, na noite de terça-feira, 9 de maio, na sede da Federação das Indústrias (FIEAC), a nova diretoria, conselho fiscal e delegados representantes do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan/AC). O empresário Mauro Cezar Nunes do Nascimento assumiu a presidência do sindicato patronal para o quadriênio 2023/2027.

De acordo com Nascimento, será um grande desafio dar continuidade ao excelente trabalho realizado pelo seu antecessor, o empresário Abrahão Assis Felício, que esteve à frente do Sindpan por quatro mandatos. “Um dos principais objetivos será unir e fortalecer ainda mais o setor de panificação. E para acompanharmos os avanços e tendências do segmento, precisaremos manter as parcerias estratégicas que temos com a FIEAC, SENAI, Sebrae e outras instituições”, pontuou.

Presente à solenidade, o presidente da FIEAC, José Adriano, enalteceu a atuação de Abrahão Felício e desejou boa sorte ao novo presidente do Sindpan. “Esperamos que o Abrahão continue nos ajudando, como faz há tantos anos. O desafio do Mauro Cezar é buscar novas melhorias para um setor tão relevante e trabalhar para fortalecer o associativismo”, frisou.

Além de membros da nova diretoria, conselho fiscal e delegados representantes do Sindpan, também prestigiaram a solenidade de posse diretores da FIEAC, presidentes de sindicatos patronais da indústria e outras autoridades.

DEVER CUMPRIDO – Após quatro mandatos à frente do Sindpan, o agora vice-presidente do sindicato, Abrahão Felício, diz que se esforçou ao máximo, durante vários anos, para consolidar avanços para o setor de panificação do estado.

“Deixo a presidência do Sindpan com a sensação de dever cumprido. Investimos em capacitação, trabalhamos para melhorar o ambiente de negócios e também firmamos parcerias de sucesso que trouxeram frutos positivos. Agora, o Mauro Cezar, que é um parceiro muito competente, enfrentará os novos desafios e terá o meu apoio em tudo que for preciso”, assinalou Felício.

Assessoria FIEAC