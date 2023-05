CRM abre sindicância contra médicos que debocharam da saúde de Marina Silva

A área cultivada no Vale do Rio Acre, região Leste do Estado, cresceu 372,2% entre 2017 e 2022, segundo o estudo apresentado nesta quinta-feira (4) à Câmara Técnica do Grão do Fórum de Desenvolvimento Econômico. O estudo foi produzido pelos pesquisadores Marcos Souza Carvalho, Vilma Letícia Silva de Souza e Sonaira Souza Da Silva, da Universidade Federal do Acre.

Com avaliação em campo, as imagens utilizadas se mostraram promissoras para a identificação das áreas de agricultura mecanizada: eram 3.761 hectares em 2017 e passou para 13.976 em 2022. “Utilizamos 26 pontos para validação do mapeamento que mostrou 100% de acerto, entretanto ressaltamos o aprofundamento dessa amostragem e análise para melhorar a confiabilidade do mapeamento”, informam os pesquisadores.

A região no Estado do Acre que concentra a agricultura mecanizada situa-se na região Leste entre os municípios de Bujari, Rio Branco, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil. Essa região ocupa 3.812.503 hectares e concentra solos estruturados, como Latossolos e Argissolos, relevo que varia de plano a suave ondulado o que torna essa região apta à mecanização intensiva, contribuindo para a produção de grãos no Estado. “Área mecanizada de agricultura para grãos, milho e soja”, confirmou ao ac24horas a professora Sonaira Silva.

Os dados reafirmam que não é necessário desmatar ou avançar sobre solos degradados para produzir mais alimentos. “E está ampliando ainda mais a recomendação é o monitoramento constante principalmente para que essa agricultura não avance sobre solos inadequados (levando a degradação) e que não empurre a pecuária para regiões de floresta”, confirma Sonaira.