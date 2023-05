Rombo da previdência salta mais de R$ 13,5 milhões com reajustes

Em novo Boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), foi registrado 316 novos casos de coronavírus entre os dias 30 de abril a 6 de maio. Assim, o total de infectados chegam a 163.100 em todo o estado.

Na mesma semana, 3 óbitos foram notificados, fazendo com que o número oficial de mortes pela doença aumente para 2.054 em todo o estado. A paciente M. F. de Paiva, de 71 anos, faleceu no último dia 3 de maio, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Já C. M. da S, de 70 anos, morreu em 27 de março no Pronto-Socorro de Rio Branco (PS) e, M. F. A. da Silva, de 65 anos, veio a óbito em 17 de abril, na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Ainda segundo o informativo, pelo menos 15 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). O Acre registra 374.571 contaminações pela doença, sendo que 211.456 casos foram descartados e 158.886 pessoas já receberam alta médica.

Os dados da vacinação contra a covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio.