Em Brasiléia, mulher teve bens doados indevidamente por procurador enquanto tratava da saúde

Em nota enviada ao ac24horas, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) declara “improcedente” a informação passada nesta segunda-feira,09, pelo deputado André Vale (Podemos), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), de que donos de veículos de Acrelândia estão sendo orientados a procurar a instituição em Rio Branco para realizar serviços de vistoria.

De acordo com a fala do parlamentar, apesar do município dispor de uma sede do Órgão, os proprietários precisam se deslocar até a capital acreana para que consigam a ação. “Além do custo do serviço, o proprietário do veículo precisa se deslocar por uma estrada sem condições de tráfego, gastar com gasolina e tempo de deslocamento”.

O informativo assinado pela presidente do Detran, Taynara Martins, esclarece que a 11ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Acrelândia atende em dias úteis, das 7h às 14h, e realiza serviços de veículos, habilitação e multas, inclusive vistorias veiculares, de acordo com as exigências dos órgãos normativos.

Veja a nota:

Nota Pública

A respeito do pronunciamento do deputado estadual André Vale (Podemos) na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira, 9, e sobre a matéria publicada no site www.ac24horas.com acerca da não realização de vistorias veiculares na unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na cidade de Acrelândia, a autarquia estadual esclarece que:

– A 11ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Acrelândia atende em dias úteis, das 7h às 14h, e realiza serviços de veículos, habilitação e multas, inclusive vistorias veiculares, de acordo com as exigências dos órgãos normativos;

– O modelo nacional de Ciretrans é adotado em todo o país pelos órgãos estaduais de trânsito, a fim de ofertar em seus postos avançados todos os serviços disponibilizados nas unidades sedes dos Detrans;

– É improcedente a informação de que proprietários de veículos estejam sendo orientados a procurar o Detran em Rio Branco para realizar serviços de vistoria, visto que as Ciretrans utilizam no procedimento o mesmo equipamento da unidade na capital.

– Hoje o Detran conta com 13 Circunscrições Regionais, estrategicamente distribuídas entre as cidades das regionais do Alto e Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá, executando toda a sua rotina operacional;

No mais, a presidência da autarquia estadual de trânsito se coloca à disposição e ressalta que o projeto de interiorização do órgão está em curso, com obras de reestruturação e construção de novas Ciretrans para atender toda a população do estado.

Taynara Martins Barbosa

Presidente do Detran/AC