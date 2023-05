Egressa de Fisioterapia da Uninorte atua como intensivista em hospitais regionais de Rondônia

O campo da saúde possui diversas áreas específicas para o cuidado das pessoas. Assim como Medicina e Enfermagem, a Fisioterapia também é uma formação importante. O curso de Fisioterapia prepara profissionais capacitados para diagnosticar e tratar distúrbios relacionados à movimentação e funcionamento do corpo humano.

A verdade é que ingressar em uma faculdade é sinônimo de mudar de vida e ampliar os horizontes profissionais. E com o objetivo de sempre levar qualidade de ensino, o Centro Universitário Uninorte busca proporcionar a melhor formação aos discentes da instituição.

No curso de Fisioterapia da Uninorte não seria diferente. Além de ser uma ótima opção de formação, o curso se destaca por diversos motivos. Entre eles, está o fato de ser a primeira graduação de Fisioterapia do Acre, possuir a melhor clínica da região (realizando mais de 30 mil atendimentos em 8 anos de existência) e, por fim, ter o corpo docente mais capacitado do estado.

Os estudantes aprendem desde os principais processos biológicos e formação do corpo humano, até passarem por disciplinas que preparam para as diferentes áreas da Fisioterapia. Com esta excelente estrutura e preparação, os alunos possuem diversas possibilidades e oportunidades no campo profissional.

O fisioterapeuta possui diversas funções, dentre elas podem ser destacadas: o diagnóstico cinesiológico (identificação de alterações de órgãos e sistemas) e o tratamento em diferentes áreas. Além disso, este profissional é capacitado para atuar nos três níveis de atenção à saúde (primária, secundária e terciária). Assim, a área de atuação do fisioterapeuta se destaca além das funções hospitalares ou questões estéticas.

O pioneirismo, a preocupação com a qualidade do ensino, a ótima estrutura e ter bons professores, foram os motivos que levaram Jackeline Cavalcante Lima a escolher cursar Fisioterapia na Uninorte. Ela estudou no período de 2010 à 2015 e era bolsista integral (100%) do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Formada em 2016, ela fez parte da primeira turma da nova grade curricular do curso.

Atualmente, Jackeline atua como intensivista na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Regional no interior do estado de Rondônia. Durante seu processo de formação, ela já tinha o interesse de atuar nesta área e, antes mesmo de se formar, foi aprovada em um concurso público na cidade de Cacoal, localizada em Rondônia.

“Desde a graduação, ao passar pelo estágio hospitalar e uti, eu já tinha interesse em trabalhar na área. Então, mesmo antes de terminar o curso, já iniciei os estudos para concurso público, com a intenção de trabalhar em hospital. Um ano após formada, abriu o concurso da saúde de Rondônia e vim fazer. Passei em primeiro lugar e já fui lotada no hospital Regional de Cacoal, que é onde trabalho até hoje.[A partir disso], me especializei, fiz uma pós em terapia intensiva e desde então atuo na área”, explica sobre mais sobre sua trajetória.

O percurso de Jackeline é marcado por diversas aprovações. Em 2018, ela foi aprovada em terceiro lugar no concurso da prefeitura de Ji-Paraná, cidade também localizada em Rondônia. No início da pandemia da Covid-19, ela foi convocada e, desde então, começou a atuar na UTI do hospital da cidade. Durante este período da pandemia, ela trabalhou nos dois hospitais.

Além disso, ela integra o programa de Residência Multiprofissional em Cuidados Intensivos do Hospital de Cacoal. No início, Jackeline trabalhou como tutora por um ano e, atualmente, atua como preceptora de fisioterapia.

“Quando iniciou a pandemia, também coordenei a UTI Covid, que era um setor separado do hospital. E mais recentemente, coordeno o Núcleo de Reabilitação do Hospital, que é um núcleo que inclui fisioterapeutas das UTIs e enfermarias, fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional. Esse hospital é um regional de alta complexidade, com três UTIs adultos e uma pediátrica e quatro enfermarias. Então, toda a minha carreira desde formada é no serviço público e na área de terapia intensiva e hospitalar”, complementa sobre sua atuação na área.

Outro aspecto apontado por Jackeline, para falar sobre a sua trajetória e experiência profissional, é a importância que as aulas e a prática do estágio, proporcionados pela Uninorte, têm para a base dos seus conhecimentos em Terapia Intensiva.

“Primeiro porque foi onde eu tive o primeiro contato com terapia intensiva, que eu nem sabia que podíamos atuar nessa área. E segundo, porque tudo que aprendi nas aulas, e no estágio principalmente, foram o que me deram base para atuar na UTI. Porque quando assumi o concurso aqui, eu era recém formada (aproximadamente um ano), ainda não tinha especialização e já fui lotada de imediato na UTI. Então todo o conhecimento que eu tinha era o que veio da graduação. E nisso sou muito grata aos meus professores que foram ótimos”, conclui Jackeline.