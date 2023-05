Duarte apresenta CPI da aviação para investigar os preços de passagens na região Norte

O Judiciário acreano realizará uma ação de cidadania e emissão de documentação civil para a população em situação de rua. O evento “Registre-se” ocorrerá nos dias 12 e 13 maio, das 8h às 15h, em frente ao Palácio da Justiça, no centro da capital acreana.

A atividade será desenvolvida com o apoio da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) via cartórios extrajudiciais de registros civil, ofício e títulos; Ministério Público do Acre (MPAC); Defensoria Pública do Estado (DPE/AC); Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC); do governo do Estado por meio da Secretaria de Estado e Assistência Social e Direitos Humanos (Sead); prefeitura de Rio Branco; Instituto de Identificação da Polícia Civil; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Receita Federal; e Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre).

Estará disponível a emissão de Certidão de Nascimento, 1ª e 2ª via do RG, CPF, título de eleitor, realização de CadÚnico e orientações jurídicas. Todos os serviços serão ofertados de forma gratuita. Devido à proximidade de localização com o Centro POP, a mobilização ocorrerá no Centro de Rio Branco, visando alcançar o maior número de pessoas possíveis.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista, explica que a falta de documentos é chamada de sub-registro e essa condição acaba sendo empecilho para o acesso a direitos e serviços básicos, portanto ir ao encontro do público que precisa do atendimento dos Poderes Públicos significa promover a cidadania.

“Registre-se” é uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça para a promoção de um esforço concentrado em todo o país, visando erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à documentação civil básica, com enfoque especial na identificação civil da parcela da população socialmente vulnerável, conforme indicado no artigo 2º do Provimento n. 140/2023.

Tratando-se de um trabalho feito em parceria, nesta terça-feira, 9, os representantes das instituições envolvidas na organização do “Registre-se” assinaram o Termo de Compromisso durante a reunião preparatória realizada no Palácio da Justiça. Deste modo, foram alinhadas as questões logísticas e formalizados os procedimentos necessários para a ampliação da rede de serviços e desburocratização do atendimento.

Com informações da assessoria do Tribunal de Justiça do Acre.