Unidade de Saúde Mariano Gonzaga, no Calafate, suspende atendimentos nesta segunda (8)

Após a discussão sobre a execução de recursos de emenda com o governo do Estado pela manhã, a bancada federal do Acre se reuniu na tarde desta sexta-feira (5), para tratar do tema com a Associação dos Municípios do Acre, a AMAC.

De acordo com a apresentação da bancada federal aos prefeitos, os representantes do Acre em Brasília trabalham com urgência na resolução de problemas crônicos do Estado, tais como: a reconstrução da BR-643; recuperação da BR-317; a construção de aterros sanitários regionais; ações de socorro e assistência aos municípios atingidos por alagações; construção de habitações populares para famílias atingidas por alagações; resolução do problema de malha aérea comercial do Acre; internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul; parceria para realização de cirurgias de alta complexidade; e desbloqueio de embargos do IBAMA sobre madeireiras.

Apesar das reuniões da bancada federal com o governo do Estado e a Associação dos Municípios do Acre, ainda não há uma previsão de como os R$ 770 milhões que virão de Brasília para o Acre serão divididos entre municípios e estado.

Prefeitos e representantes de todos os municípios acreanos compareceram à reunião, com exceção de Sena Madureira, que não foi representada.