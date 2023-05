Governo realiza aula inaugural do ano letivo na Escola de Música

Com destino a Lima, no Peru, a comitiva que reúne representantes do governo do Acre, de associações e federações comerciais, e empresários do estado saíram de Rio Branco, no sábado, 6, com o objetivo de participar de conversas com autoridades locais, realizar visitas técnicas e consolidar o corredor interoceânico com o país vizinho por meio de tratativas agendadas ao longo da semana.

“A visita foi idealizada pela Acisa [Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre] em momento oportuno e a participação do governo vai nos permitir dar continuidade ao planejamento estratégico de promoção e atração de negócios para o Acre”, disse o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita à Agência de Notícias do Acre.

Para o gestor, o corredor interoceânico vai ser importante para potencializar emprego e renda no Acre, por fortalecer a atividade geoeconômica do estado.

Waleska Bezerra, presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), explica que a comitiva está empenhada “em promover a agenda estratégica de desenvolvimento das empresas acreanas e essa é uma excelente maneira de aprimorar os conhecimentos para atuar em prol dos empresários do Acre”.

Serão realizadas ações com a Associação de Exportadores do Peru, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), e visitas ao Porto de Chankay e à Câmara de Comércio de Lima e à Promperu, órgão governamental de promoção do Peru.

Com informações da Agência de Notícias do Acre – Foto de Neto Lucena.