Falcão integra grupo nacional para curso remoto de gestão de abrigos temporários

O Acre vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série D neste domingo, 7. Humaitá e São Francisco, os dois representantes acreanos na competição, iniciam sua jornada em busca de uma importante classificação para terceira divisão do futebol brasileiro.

O São Francisco, que disputa a competição pela primeira vez em sua história, estreia em casa contra o São Raimundo de Roraima. De novidade do time católico, que fez um segundo turno do estadual muito ruim, tem no banco de reservas a estreia do técnico Zé Marco e também as contratações de alguns jogadores importantes para a competição nacional como Pedro Henrique, artilheiro do campeonato estadual com 11 gols, Radames e Matheus Damasceno.

A partida contra o time roraimense acontece às 16 horas no estádio Florestão.

Humaitá joga em Manaus

Diferente do São Francisco, o Humaitá vai fazer a sua estreia longe de casa. O Tourão de Porto Acre joga em Manaus contra o Nacional à partir das 14 horas no estádio Ismael Benigno.

Durante a semana, a direção do Humaitá confirmou a permanência de Maurício Carneiro à frente da comissão técnica. O atual vice-campeão acreano também vai contar com reforços contratados para a disputa da competição nacional, com destaque para o meio campo Pedrinho Força que disputou o estadual pelo Independência e foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato.